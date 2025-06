Carson Branstine, ki se sicer profesionalno ukvarja tudi z manekenstvom, je bila eno večjih presenečenj kvalifikacij Wimbledona. Foto: Guliverimage

Carson Branstine bo v ponedeljek prvič zaigrala v glavnem delu turnirja v Wimbledonu. Dvoboj bo še toliko bolj zanimiv, saj bo trenutno 197. igralka sveta v prvem krogu igrala proti Arini Sabalenki, prvi igralki sveta. A Kanadčanka verjame v svoj tenis in se vsekakor ne misli vnaprej predajati.

Carson Branstine, ki se sicer profesionalno ukvarja tudi z manekenstvom, je bila eno večjih presenečenj kvalifikacij Wimbledona. Med drugim je premagala polfinalistko OP Francije Lois Boisson in nekdanjo zmagovalko OP ZDA Bianco Andreescu.

Kako si je plačevala potovanja?

Njena zgodba je nekaj posebnega, saj si je denar za igranje na turnirjih zaslužila s svojim manekenskim delom. 24-letnica je spregovorila o tem, kako usklajuje dve karieri. "Rada sem pred kamero. Zabavno je in obožujem modo. To je pravzaprav eden od razlogov, zakaj sem si lahko plačala nekatera potovanja," je za Clay Tenis povedala Branstine.

"Morda ne vedo vsi, kdo sem"

"Nisem želela prosjačiti staršev. Želela sem, da vse, kar dosežem, pride od mene in iz mojega tenisa. Z agencijami nisem podpisala zaradi mojega tenisa, ampak zaradi mojega videza. Manekenstvo in tenis sta si nenavadno podobna. Pogosto si objekt, ljudje pa včasih pozabijo, da si tudi oseba," je razkrila svoje razmišljanje.

Zaradi mnogih poškodb ji ni bilo lahko. Pet let je bil tenis na stranskem tiru, a zdaj se želi na sveti travi proti prvi igralki sveta predstaviti na najboljši možen način. Kot pravi, je pred tem dvobojem zelo samozavestna. "Morda ne vedo vsi, kdo sem, ampak verjamem, da lahko premagam kogarkoli. Vem, da lahko s svojo igro igram proti vsakomur. Vesela sem, da lahko to zdaj pokažem."

Eno leto je delala pri odvetniku. Foto: Guliverimage

Ob vsem tem pa je svoj čas posvetila izobrazbi. Študirala je filozofijo in pravo, ko pa se je poškodovala, poškodb pa je bilo kar nekaj, je eno leto delala pri odvetniku. Hodila je na sodišče, vlagala vse vloge za primere in nekatere tudi dobila. Ukvarjala se je z družinskim pravom, je povedala in priznala, da ji je tenis dal vse.

"Dal mi je brezplačno univerzitetno izobrazbo. Moji najboljši prijatelji igrajo tenis. Videla sem svet in potovala po svetu, ne le kot turistka, ampak z nekim namenom. Res uživam v tej igri. Zelo zabavno je."

