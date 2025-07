Danes 30-letna Ons Jabeur je trikratna finalistka turnirjev za grand slam. V Wimbledonu je za lovoriko igrala v letih 2022 in 2023, letos pa je izpadla že v prvem krogu. Enako se ji je zgodilo tudi na Roland Garrosu. Po lanski poškodbi rame ni več našla stare forme.

Ons Jabeur Foto: Reuters "Zadnji dve leti sem se gnala, borila s poškodbami in drugimi izzivi. Že nekaj časa na igrišču ne uživam," je Tunizijka zapisala v javnem pismu. "Tenis je tako lep šport, a trenutno čutim, da se moram umakniti in dati sebe na prvo mesto. Da zadiham in spet začnem uživati v življenju," je pojasnila odločitev, da se za nedoločen čas umakne s tekmovanj. "Hvala navijačem, da me razumete. Veliko mi pomenita vaša ljubezen in podpora."