Nepričakovan spodrsljaj Rijeke proti prvaku Irske

Navijači Rijeke so pričakovali zmago svojih ljubljencev nad prvakom Irske Shelbourne, na koncu pa razočarano zapuščali stadion Rujevica. Za hrvaškega prvaka, ki je zaradi zdravstvenih težav in kartonov pogrešal kar nekaj pomembnih igralcev, manjkal je tudi poškodovani slovenski reprezentant Dejan Petrovič, se je dvoboj v drugem polčasu začel dobro, saj je povedel z 1:0. Kaj kmalu pa je sledil preobrat Otočanov, ki so na koncu zmagali z 2:1 in si priigrali pomembno prednost pred povratno tekmo na Irskem.

Dejan Petrovič zaradi poškodbe, udarec je staknil prejšnji teden na gostovanju v Bolgariji, ni kandidiral za srečanje s Shelbournom. Foto: Guliverimage

Doma je brez prednosti ostal tudi RFS. Latvijski prvaki, ki je v prejšnji sezoni igral v ligaškem delu evropske lige, bo težko ponovil dosežek, saj je na prvi tekmi doma proti finskemu prvaku KuPS Kuopio izgubil z 1:2. Kapetan Žiga Lipušček je ostal na klopi za rezervne igralce.

Preostala kluba slovenskih legionarjev igrata v četrtek, ko je na sporedu večina tekem. Varšavska Legia s Petrom Stojanovićem bo gostovala v Larnaki pri krvniku Celja Aeku. Panathinaikos, za katerega barve brani Adam Gnezda Čerin, prvo tekmo igra doma, nasprotnik je ukrajinski Šahtar iz Donecka.

