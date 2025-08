Odvetniki Seana Diddyja Combsa prosijo Trumpa za pomilostitev

Odvetnica ameriškega hip hop glasbenika Seana Diddyja Combsa, ki so ga spoznali za krivega prevažanja oseb čez meje zveznih držav zaradi prostitucije, je za CNN potrdila, da so ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaprosili za pomilostitev. Combsa je porota oprostila hujših obtožb kriminalnega združevanja in trgovine z ljudmi.

Odvetnica Nicole Westmoreland je dejala, da so stopili v stik z vlado Donalda Trumpa glede pomilostitve, vendar odgovora še ni, Bela hiša pa je na vprašanje CNN odgovorila, da tega ne bodo komentirali.

Trump je prejšnji teden v intervjuju za konservativni medij Newsmax dejal, da sta se s Combsom dobro razumela, čeprav ga menda ni dobro poznal. Ker pa naj bi bil lani v času predsedniške kampanje do njega zelo sovražen, je odločitev o morebitni pomilostitvi težja. Westmoreland je dejala, da Combs kljub temu upa na najboljše.

Grozi mu do 20 let zapora

Zvezna porota v New Yorku je Combsa julija spoznala za krivega dveh točk obtožnice prevažanja oseb čez državne meje zaradi prostitucije. To se je nanašalo na njegovo nekdanjo varovanko, glasbenico Cassie Ventura, in še eno žensko, ki so jo med dva meseca trajajočim sodnim procesom imenovali s psevdonimom Jane.

Porota ga je oprostila dveh najhujših točk obtožnice kriminalnega združevanja in prisilne prostitucije, zaradi česar bi mu grozil dosmrtni zapor. Zdaj mu v najslabšem primeru grozi do 20 let zaporne kazni, vendar analitiki menijo, da mu bo sodnik Arun Subramanian oktobra izrekel nižjo kazen.

Sodnik je do zdaj dvakrat zavrnil prošnjo odvetnikov za izpustitev Combsa na prostost po plačilu varščine do izreka kazni, kar bo 3. oktobra.

Combs ostaja v priporu

Arun Subramanian je pred dnevi razsodil, da je Combs nasilna oseba, kar dokazuje videoposnetek pretepanja Venture, prikazan v času sojenja, sodnik pa se prav tako boji, da bo Combs pred izrekom kazni pobegnil. Zato glasbenik ostaja v priporu v Brooklynu, kjer je vse od lanske aretacije.

Odvetniki so sodniku predlagali 50 milijonov dolarjev varščine, glede kazni pa predlagajo izpustitev iz zapora. Tožilstvo predlaga med 51 in 63 mesecev zapora, vendar se lahko na koncu odločijo še za višjo predlagano kazen.

Tožilstvo je Combsa opisalo kot nasilnega šefa kriminalne združbe, ki je ženske silil v spolne odnose s prostituti in jih redno pretepal ter izkoriščal. Obramba je izpostavila, da so se ženske vedno vračale.

Combs se poleg zaporne kazni sooča tudi s številnimi civilnimi tožbami o nasilju in zlorabah, ki so trajale desetletja. Westmoreland je za CNN zagotovila, da se je Combs po izkušnji na zveznem sodišču spremenil in ceni, da ima možnost dobiti drugo priložnost za življenje na prostosti.