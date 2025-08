Umrla je mama Brada Pitta

Mama igralca Brada Pitta, Jane Etta Pitt, se je poslovila v 85. letu starosti. Novico o njeni smrti je na družbenem omrežju Instagram sporočila njena vnukinja in igralčeva nečakinja Sydney Pitt.

"Moja draga babica, Jane Etta, na tvoj odhod nismo bili pripravljeni, ampak nam je, vedoč, da si končno svobodna ter lahko spet poješ, plešeš in slikaš, vseeno lažje. Če ste jo poznali, ste vedeli, da ima največje srce. Globoko jo je skrbelo za vse in vsakogar, brez izjem," je zapisala vnukinja Sydney Pitt in delila serijo fotografij v spomin na babico. Jane Etta Pitt je imela 14 vnukov.

Jane Etta Pitt je imela s partnerjem Williamom Pittom tri otroke, poleg slavnega igralca sta se jima rodila še Doug Pitt in Julie Pitt Neal.