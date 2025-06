Hči Angeline Jolie in Brada Pitta si je spremenila ime

Shiloh Jolie, hči nekdanjih zakoncev Angeline Jolie in Brada Pitta, je po novem znana kot Shi Joli, poročajo ameriški mediji. 19-letnica se je s tem imenom prvič predstavila ta teden na modni reviji francoske oblikovalke Isabel Marant, kjer je sodelovala kot koreografinja.

Hči slavnih igralcev je lani že vzbudila pozornost, ko je uradno opustila očetov priimek in obdržala le materinega, enako sta storili tudi njeni sestri Vivienne in Zahara. Do tega je prišlo po razkritju obtožb, da je bil Pitt nasilen tako do Angeline Jolie kot njunih otrok.

