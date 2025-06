F1: filmski občutek drvenja s 300 km/h po pisti

F1 je film o, seveda, formuli 1. Glavni junak je ostareli dirkač, ki dobi priložnost, da se po več desetletjih vrne v najprestižnejši motorni šport in se dokaže samemu sebi. Rezultat je povsem predvidljiv, a obenem tako dobro posnet in odigran, da do konca uživamo v hrupu, divjanju in boju za zmago.

O filmu veliko pove – in to veliko dobrega –, da ga je režiral Joseph Kosinski, ki se je nazadnje izkazal s Top Gun: Maverick, saj mu v F1 uspe izkazati isto mero tehnične dovršenosti, ki s kombinacijo kamere, zvoka in glasbe gledalca postavi v središče akcije, tako da so stereotipni liki in nelogični obrati zgodbe povsem sprejemljivi. Sploh v sozvočju z glasbo velikega mojstra, oskarjevca Hansa Zimmerja, in ob izvrstni predstavi zvezdniške zasedbe na čelu z Bradom Pittom, Javierjem Bardemom, Damsonom Idrisom in Kerry Condon.

Poglejte napovednik:

Klišejska zgodba, ampak …

Zgodba spremlja Sonnyja Hayesa, ki ga spoznamo med 24-urno dirko v Daytoni, kjer svoji ekipi prinese zmago, nato pa se odpravi naprej, do naslednje dirke, to pot po peščenih sipinah Kalifornije. A na poti ga ustavi nekdanji dirkalni partner Ruben, ki je zdaj lastnik moštva in nujno potrebuje voznika, ki bi mu pred koncem sezone prinesel nekaj točk. Njegov APX GP je namreč povsem zadnji. Sonny sprejme ponudbo in začne v ekipo vnašati svoj slog vožnje ter pristop k treningu in izboljšavam bolidov.

Brad Pitt jih šteje 61, a vseeno še vedno dobiva vloge, v katerih veliko časa preživi zgoraj brez. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Pri tem trčita z mladim potencialom Joshuo, ki ne ceni veteranovih izkušenj in nekonvencionalnih pristopov. Le malce več uspeha ima pri pletenju vezi s člani tehnične ekipe, še manj pa pri odnosu z mediji. Ko začnejo Sonnyjeve metode prinašati rezultate, mu vsi prisluhnejo in stvari se začnejo obračati na bolje. Tako vsako dirko dokazujejo, da so zmožni seči po višjih mestih in boljših rezultatih, a ovire, nesreče in celo sabotaže se vrstijo, dokler vsi člani ekipe APX GP ne stopijo skupaj.

Med producenti filma je tudi zvezdnik formule 1 Lewis Hamilton, ki ga tukaj vidimo, kako daje napotke Damsonu Idrisu, ki igra mladega perspektivnega dirkača Joshuo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

… posneta res hudo

Film ima dokaj klasičen zaplet, in čeprav razplet nastavi tako, da pusti nekaj odprtih možnosti, zgodba ni glavni adut tega filma. Bistvo filmskega doživetja je režiserjeva sposobnost, da gledalcu ponudi najboljši približek občutka, kako je sedeti v sedežu bolida, ki drvi po pisti z več kot 300 kilometri na uro. Ogled v kinu je tako nujen, sploh v kateri od dvoran z ozvočenjem ATMOS, ki še izboljša izkušnjo.

Oskarjevec Javier Bardem v tem filmu ne dobi vloge, v katero bi res lahko zagrizel, a šarm vklopi na 11, tako da skoraj zasenči Pitta. Foto: Blitz Film & Video Distribution

A kljub temu bodo številni navdušenci nad formulo 1 nad filmom vihali nos, saj sta se scenarista odločila povsem ignorirati pravila in dodajati nova, ki niso povezana z realnostjo, ponujajo pa odlične iztočnice za zgodbo, tempo in dinamiko. In glede na to, kako dobro se odrežeta pri tem, bo večina najbrž vseeno pripravljena pogledati skozi prste zlorabi pravil F1 (in poslovne logike), pa čeprav na koncu vse skupaj stoji na bolj trhlih nogah kot quidditch v Harryju Potterju.

Film F1 ne temelji zgolj na športu formula 1, temveč večkrat opomni gledalca, da obstaja tudi serija videoiger F1. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Še posebej pa si zasluži omembo in pohvalo prikaz tistega športnega doživetja, ki ga pozna vsakdo, ki se je kdaj ukvarjal s kakršnimikoli hitrostnimi športi – in najbrž tudi večina preostalih. V filmu Sonny razloži, da dirka zaradi tistega občutka, ko se celoten tvoj obstoj osredotoči na dirko in zdrsneš v neki drug občutek dojemanja časa in prostora. Proti koncu to stanje tudi vidimo in ni le vizualno impresivno, temveč tudi pristno in kronski dosežek že tako impresivnega filma.

Mlad up moštva in veteran se morata seveda najprej spreti, da lahko najdeta skupno pot naprej. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film F1 vreden ogleda?

F1 je narejen za oboževalce filmskih spektaklov o dirkanju, a bo s tehnično dovršenostjo in všečnimi junaki zlahka prepričal tudi širše množice. Pravzaprav bi glede na svoboščine, ki si jih jemlje s pravili formule 1, lahko celo razočaral največje oboževalce tega športa – če se ne bodo znali sprostiti glede podrobnosti.

F1 (F1: The Movie)



Režija: Joseph Kosinski

Igrajo: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condon, Kim Bodnia, Liz Kingsman, Tobias Menzies

Žanr: športna drama

