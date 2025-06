Balerina je nov film iz sveta Johna Wicka, ki ponudi enako količino brutalnih akcijskih scen, a z nekoliko manj elegance – in to kljub naslovu in vedno odlični Ani de Armas v glavni vlogi. Vseeno brez skrbi, pojavi se tudi Keanu Reeves.

John Wick je pred več kot desetletjem na novo napisal pravila akcijskih filmov. Zgodba o bivšem poklicnem morilcu, ki se po tem, ko mu ruski gangsterji ubijejo psa, odpravi na morilski pohod, je izstopala po neverjetno koreografiranih bojnih scenah. Za nameček je ponudila vpogled v nepričakovano kompleksen in skorajda fantastičen svet kriminalnih združb in poklicnih morilcev, zgrajen okrog hotelov Continental po vsem svetu. Skozi nadaljevanja je filmska serija le še dvigovala kakovost in izpiljenost, tako da so bila pričakovanja za nov film precej visoka. No, če si filma še niste ogledali, jih je priporočljivo znižati.

Balerina je resda postavljena v isti svet in ima enako količino nasilja ter junakinjo z močno motivacijo po maščevanju, a povsem očitno je, da režiser Len Wiseman ni v isti ligi kot Chad Stahelski, ki je režiral filme John Wick – in je glede na govorice posnel tudi vsaj tretjino tega filma, potem ko so zaradi obupnih odzivov testnega občinstva potrebovali dosnemavanja.

Preveč govorjenja

Pri tem pravzaprav ni težava v tem, da bi filmu kaj manjkalo – bolj problematično je tisto, česar je odveč. Keanu Reeves je v intervjujih večkrat razlagal, kako so med pripravami na snemanje krčili dialoge iz scenarija in iskali najboljše rešitve, kako informacije in čustva podati skozi obrazno mimiko, godrnjanje in, kakopak, udarce. Pri Balerini pa dobimo dolge dialoge z večkratnim razlagami že prikazanih dogodkov in čustev, ki bi bila težko očitnejša (saj niso pretirano kompleksna).

Tako v premorih med akcijskimi prizori film povsem izgubi tempo, dodatno tudi zaradi slabe igre nekaterih igralcev (predvsem oskarjevke Anjelice Huston), ki so se jim več kot očitno besedila zdela pod častjo. Ani de Armas je sicer treba priznati, da tudi pri najbanalnejših in najneumnejših dialogih vloži enako mero energije kot pri akcijskih prizorih. In te so seveda glavno bistvo tega filma, čeprav so povsem drugačne kot v filmih John Wick.

Po stopinjah Keanuja Reevesa

Ana de Armas se izkaže kot povsem sposobna slediti Reevesovim stopinjam glede fizične pripravljenosti in sposobnosti izvajanja teh zares zahtevnih koreografij, a režiser Len Weisman ima drugačno estetiko in posledično film nehote skoraj spremeni žanr. Ob manjši fluidnosti gibanja, pogostejših rezih v montaži in nezmanjšanemu številu trupel je Balerina tako skorajda videti kot klalnik, saj glavna junakinja za seboj pušča gomile trupel, ki jih pokonča z vsem mogočim orožjem.

Zgodba je docela šundovska in se prepusti žanrskim vzorcem, a se za razliko od Johna Wicka občasno ujame v pasti pretiravanja. Naslovna junakinja je tako na lovu za kriminalno združbo oz. kultom, ki ji je ubil očeta, ko je bila otrok. Takrat jo je k sebi vzela združba ruska roma, ista kot Johna Wicka. Ko odraste v poklicno morilko, naleti nanje in se odpravi na maščevanje, ki jo privede v avstrijsko vasico.

Kaj se skriva v avstrijskih kleteh?

To je tudi eden zabavnejših elementov filma. Vasica se imenuje Hallstatt in je tudi videti enako kot istoimensko mestece v avstrijskih Alpah. Vsi prebivalci so člani te združbe, vodi pa jih posrečeno poimenovani Kancler, ki ga upodobi zvezdnik Gabriel Byrne in opeva tisočletno zgodovino kulta v teh krajih, znanih po prazgodovinskih odkritjih. Tukaj so najbrutalnejši spopadi, vključno z bitko z metalci plamena, ki smo jo uzrli že v napovedniku.

Film ima veliko napak in po estetski plati ne pride blizu filmom o Johnu Wicku, še večja težava pa je neenakomeren tempo zaradi šibkega scenarija. Vseeno so akcijski prizori dobri in dinamični ter jim podobno kot Johnu Wicku uspe vedno znova presenetiti s stopnjevanjem nasilja. Ana de Armas je odlična izbira za nadaljevanje te franšize in upajmo, da je nismo videli zadnjič. Dodatno si film zasluži pohvalo, ker je ne poskuša seksualizirati na podobne načine, kot je Wiseman v Podzemlju (Underworld) prikazoval lik v oprijeto črno usnje oblečene vampirke Selene, ki jo je upodobila njegova takratna žena, zvezdnica Kate Beckinsale.

Ali je film Balerina vreden ogleda?

Ljubitelji Johna Wicka so že dolgo pričakovali Balerino in vrnitev stoičnega poklicnega morilca, ki si tukaj prisluži nekaj minut na platnu. Naslovna junakinja je sicer prav tako poklicna morilka, a je precej drugačne vrste človek in posledično je tudi njen film nekaj precej drugačnega. Pravzaprav preveč drugačnega, da bi lahko navdušil tiste, ki jim je všeč celovit svet Johna Wicka. Ampak akcija je vseeno dobra.

Balerina (From the World of John Wick: Ballerina)



Režija: Len Weisman

Igrajo: Ana de Armas, Keanu Reeves, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Ian McShane, Lance Reddick, Norman Reedus.

Žanr: Akcijski film

