Feničanska spletka: vrnitev komičnih genijev

Wes Anderson je eden najbolj samosvojih ameriških režiserjev, s prepoznavnim vizualnim slogom, odbitimi junaki in zmeraj nepričakovanim humorjem. V Sloveniji ima številne zveste oboževalce in nov film Feničanska spletka jih bo bržkone prepričal.

Zgodba je značilno absurdna, polna preobratov in sestavljena po poglavjih iz posameznih vinjet, ki se v grobem sestavljajo v celoto. Glavni junak je Zsa-Zsa Korda, sumljiv, zmuzljiv in karizmatični podjetnik (in prekupčevalec z orožjem), ki ga nenehno poskuša nekdo umoriti, a se zmeraj izmuzne. Njegov moto je: "Osebno se počutim povsem varno." Ker poskuša skleniti največji posel kariere, vključi v snovanje svojo hčerko Liesl, ki je sicer sestra pripravnica za nuno.

Sam posel ni pomemben za zgodbo, ključno je, da se zalomi in zdaj mora Korda poskusiti izpogajati nove pogoje s svojimi ravno tako ekscentričnimi partnerji. Ta srečanja ter njihove eksotične in odbite lokacije so skoraj hermetične zgodbe, vendar skoznje vseeno dobimo občutek, da glavni junak raste in se razvija. Čeprav zaradi humorja, dinamične ter razgibane zgodbe in izstopajočih stranskih likov tega ni zmeraj mogoče zaznati.

Liesl je verna, a ne lahkoverna. Ko se s svojim očetom odpravi na nevarna pogajanja, si nabavi bodalo. Foto: Karantanija Cinemas

Humor pred čustvi

Feničanska spletka je nenavadna tudi zaradi izbire igralcev, saj vsebuje le peščico Andersonovih stalnih sodelavcev v stranskih vlogah (Bill Murray, Willem Dafoe, Tom Hanks, Scarlett Johansson), vendar se osrednji igralci povsem kompetentno vživijo v Andersonov slog. To še najbolj velja za Benicia Del Tora, ki je v glavni vlogi tako karizmatičen kot že dolgo ne, čeprav mu Mia Threapleton in Michael Cera pogosto ukradeta žaromete. Sploh slednji je tako naravna izbira za film Wesa Andersona, da je nenavadno, kako se nista uspela ujeti že prej.

Na prvih pogajanjih vse obvisi na športni stavi in Liesel moli, da bi lahko premagali nenadkriljiv dvojec podjetniških bratov, ki ju upodobita enkratna Bryan Cranston in Tom Hanks. Foto: Karantanija Cinemas

Najboljši Andersonovi filmi so osredotočeni na družino – npr. Veličastni Tennenbaumi, Darjeeling ekspres in Kraljestvo vzhajajoče lune – in tudi pri Feničanski spletki je v središču razmerje med očetom in njegovo odtujeno hčerko. Vseeno se film ne posveti dovolj njunemu čustvenemu razvoju, saj se v ospredju in ozadju odvija preveč spletk in humorja, da bi nas lahko zares prepričala.

Bill Murray igra Boga. Seveda, saj je film Wesa Andersona, a ste pričakovali koga drugega? Foto: Karantanija Cinemas

Nenavadni simbolizem za Andersona

Če smo že pri humorju, je nujno treba izpostaviti vrhunsko predstavo Toma Hanksa in Bryana Cranstona, ki sta že toliko let proslavljena dramska igralca, da smo pozabili, kako dobra komika sta. Prav tako izjemen je britanski komik Richard Ayoade, znan po vlogi Mossa iz Kiber klape, ki tukaj odigra militantnega – a transparentno iskrenega – vodjo komunističnih revolucionarjev. A najbolj izstopa Mia Threapleton, sicer hčerka oskarjevke Kate Winslet, v prvi tako veliki vlogi.

Michael Cera v eni svojih boljših vlog po Scottu Pilgrimu, Mia Threapleton pa bo glede na prikazano dobila še veliko glavnih vlog. Foto: Karantanija Cinemas

Anderson svoje filma natrpa z vizualno zaključenimi kadri in nima pogosto intertekstualnih referenc na druga dela. Feničanska spletka je tukaj v več pogledih izjema. Prvi je vsekakor vključitev fantazijskih scen božje sodbe, ki jo prejema Korda, ko vsake toliko za nekaj sekund klinično umre (ali pa se samo zamisli). Te scene so polne katoliških simbolov in metafor, ki so pogosto nekoliko preveč neposredne. Rahlo bolj subtilne so reference v imenih; tako Zsa-Zsa Korda sestoji iz dveh najbolj slovitih madžarskih filmskih zvezdnikov – igralke Zsa Zsa Gabor in prelomnega filmskega producenta Alexandra Korde. In tega je še veliko.

Richard Ayoade, ki je zaslovel kot introvertirani IT-jevec Moss iz Kiber klape, se je kasneje posvetil režiji (priporočam izjemen film Podmornica) in glasovnim vlogam v Kung Fu Pandi, Barabah in Mandalorianu. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Feničanska spletka vredna ogleda?

Feničanska spletka v številnih pogledih spominja na Grand Budapest hotel iz leta 2014. Oba filma druži razparcelirana zgodba, postavitev dogajanja v fiktivno različico dejanske geografske lokacije in obilica odbitega humorja. Glede na to, da je bil Grand Budapest hotel eden Andersonovih najbolj gledanih filmov pri nas, bi znala prepričati tudi Feničanska spletka, čeprav glede na prve projekcije kaže, da bo ta popularnost najbrž omenjena na Art kino mrežo in da v multipleksih verjetno ne bo ostala dolgo na sporedu.

Feničanska spletka (The Phoenician Scheme)





Igrajo: Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Hope Davis

Žanr: Komedija

Benedict Cumberbatch z brado in obrvmi, ki bi si zaslužile svoj film. Foto: Karantanija Cinemas

