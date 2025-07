Robotska lutka M3GAN se vrača na filmska platna, a ni več psihotično obsedena morilka, temveč neustrašna zaščitnica in maščevalka, ki rešuje svet. Zaradi spremembe žanra ima film bistveno hitrejši tempo in več humorja, a vse kaže, da občinstva to ni prepričalo.

Že prva scena M3GAN 2.0 pokaže, da gledamo nek povsem drug film, kot smo ga prvič. Odvija se namreč na turško-iranski meji, kjer Cia izvaja tajno operacijo, v kateri robotska agentka Amelia pokonča teroriste, da bi rešila ugrabljenega znanstvenika. Da, to je nadaljevanje filma o robotski lutki, ki je bila programirana, da postane opora travmatizirani deklici, dokler ni poskušala pokončati vseh, za katere je ocenila, da jo ogrožajo.

Poglejte napovednik:

Lutkasta prikupnost in robotska okrutnost

Čeprav je bil prvi film precej dolgočasen – prvi robotkin psihotični izpad se zgodi šele na polovici filma –, je pritegnil občinstvo z odštekano premiso, ki je spominjala na serijo Black Mirror in markantno naslovno antagonistko. Ta je s kombinacijo lutkaste prikupnosti in robotsko hladnokrvne okrutnosti navdušila gledalce in bila dovolj absurdna, da jih je pripravila na didaktični ton zgodbe o nevarnosti tehnologije, ki se vriva med človeške odnose.

Nadaljevanje to povsem opusti. Film je akcijska srhljivka, M3GAN pa je to pot protagonistka, saj jo izumiteljica Gemma ponovno oživi in rekrutira, da bi pomagala ustaviti prej omenjeno Amelio, ki hoče uničiti svet. Po dogodkih prejšnjega filma je bila M3GAN namreč uničena, vendar je bilo jasno, da ne dokončno, v aktualnem filmu je vedenjsko izpopolnjena, da ne škoduje bližnjim, a je zato še bolj prizadevna.

Allison Williams in Jen Van Epps kot Gemma in Tessa Foto: Karantanija Cinemas

Na ramenih velikanov

Film se povsem jasno zgleduje po dveh klasikah nadaljevanj: velik del zgodbe – in moraliziranja – dolguje filmu Terminator 2: Sodni dan, pri katerem si izposodi tudi prehod iz grozljivke v akcioner, medtem ko dodatek komičnih elementov pri tej transformaciji jemlje iz Zlobnih mrtvecev 2. Oba filma se uvrščata med vrhunce žanrskih izdelkov, Terminator 2 je po mnenju mnogih celo najboljši film vseh časov, vendar pa za M3GAN 2.0 tega ne bo nihče trdil.

Film je sicer zabaven in ima dobro, čeprav predvidljivo zgodbo, spodobne akcijske scene in všečne junakinje, vendar je s tem prehodom iz grozljivke v akcijski, celo vohunski film izgubil identiteto. Naslovna robotka nikoli ni bila zares strašljiva, a je vseeno vzbudila dovolj tistega srha, ki ga je Freud poimenoval unheimlich, da je pustila vtis. M3GAN 2.0 ga s svojimi komičnimi pripombami in v duhu Terminatorja naučenim sočutjem ne uspe pustiti, ne glede na to, kako se trudi.

Foto: Karantanija Cinemas

Ali je M3GAN 2.0 vreden ogleda?

Na nek način je M3GAN 2.0 eden bolj zanimivih filmov v zadnjem času, saj med ogledom s kombinacijo akcije, humorja in suspenza uspešno drži gledalčevo pozornost in ga zabava. Takoj po odhodu iz kina je gledalec celo prepričan, da je to bistveno boljši film od prvega, kar potrjujejo tudi uradne ankete, opravljene med gledalci v ZDA. A že naslednji dan bo spomin na ta film praznina, saj nima niti ene akcije ali šale, ki bi se prijela. Pravzaprav je edini priklic podoba srhljive, brezizrazne robotke, ki ubije otroka in psa … v prvem filmu.

M3GAN 2.0



Režija: Gerard Johnstone

Igrajo: Allison Williams, Jenna Davis, Amie Donald, Violet McGraw, Ivanna Sakhno, Jemaine Clement, Jen Van Epps

Žanr: Akcijska srhljivka

Dolžina: 124 minut Gerard JohnstoneAllison Williams, Jenna Davis, Amie Donald, Violet McGraw, Ivanna Sakhno, Jemaine Clement, Jen Van EppsAkcijska srhljivka124 minut

Preberite še: