Stripovski filmi so stalnica sodobne kinematografije že od začetka tisočletja in ob hiperprodukciji smo se njihovih ponavljajočih se formul že zdavnaj naveličali. A Superman je nekaj posebnega. Ne le da je bil leta 1938 prvi superjunak v stripu, štirideset let kasneje je bil tudi prvi v celovečernem filmu.

Superman namesto sadnega jogurta

Superman v režiji Richarda Donnerja je bil stalnica otroštev generacij, ki smo odraščale v osemdesetih. Morda nismo imeli sadnih jogurtov (kot trdijo nekateri), a vsake počitnice je TV Ljubljana na spored uvrstila Supermana in ja, ta film je upravičil svoj slogan: "Verjeli boste, da lahko človek leti."

Napovednik novega Supermana:

Batman je dobro desetletje kasneje ustvaril še večji pomp in je nedvomno imel močnejši vpliv na razvoj popularne kulture, a skozi desetletja najprej postopnega in nato popolnega vzpona žanra stripovskih filmov,je Superman zmeraj stal na piedestalu. Noben drug film ni zmogel takšnega optimizma in noben drug junak ni bil tako enovito in preprosto pozitiven. Poskusi vrnitve junaka na velika platna so delovali v duhu svojega časa (sploh Jekleni mož s Henryjem Cavillom) in imeli oh in sploh posebne učinke, a v svojem bistvu izvirniku niso segli do kolen.

Aktualni Superman to spremeni. Režiser in scenarist James Gunn, ki je zaslovel z Varuhi galaksije , kjer je stripovske junake z repa Marvelovega kataloga povzdignil med njihove največje uspešnice, se je Supermana lotil kot pristni navdušenec. Kot tak se zaveda, da ne potrebujemo še ene zgodbe o propadu Kriptona in odraščanju v Kansasu, temveč film začne več let po tem, ko se je Superman predstavil javnosti, sredi prve bitke, ki jo naš junak izgublja. A brez skrbi, niti za trenutek ne odneha ali obupa.

V svetu tega Supermana so superjunaki stalnica. To so Tolpa pravičnih, ki jo sestavljajo Zelena svetilka, Hawkgirl in Mr. Fantastic. Film se ne ukvarja z njihovimi (potencialno) kompleksnimi predzgodbami, temveč jih naredi zabavne. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Lex Luthor: zlikovec za vsako dobo

Zgodba je napeta in polna humorja, osrednji zlikovec pa je dobri stari Lex Luthor. Medtem ko sta lika Supermana in Lois Lane precej konsistentna skozi različne upodobitve, je Lex tisti, ki najbolj izkazuje duh časa. V prvem Supermanu, kjer ga je upodobil Gene Hackman, je bil nepremičninski mogul, ki je želel z uničenjem Kalifornije zaslužiti z nepremičninskimi posli, kar je bilo takrat stripovsko komično, danes pa je ob Trumpovih predlogih za Gazo nekako skoraj preblizu resničnosti.

V Batman proti Supermanu ga je igral Jesse Eisenberg, ki je bil tik pred tem nominiran za oskarja v biografiji ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga, in tudi njegov Luthor ni bil daleč od tega. V novem filmu je v podobi Nicholasa Houlta lik še naprej v domeni tehnoloških milijarderjev, a nedvomno bližje Elonu Musku. Ta se zdaj zdi lahka tarča, a v času ustvarjanja scenarija Gunn nedvomno ni mogel vedeti, da bo scena, kjer Luthor kot v videoigri svojim podanikom narekuje bojne poteze, s katerimi upravljajo Supermanovega nasprotnika, tako blizu Muskovim jalovim poskusom, da se v javnosti prikazuje kot izkušen, celo nenadkriljiv igralec videoiger (ki so jih zanj odigrali drugih, da je njegov profil dosegel najvišje točke).

Nicholas Hoult kot Lex Luthor pooseblja vse, kar je narobe s tehnooligarhi Silicijeve doline. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Srbohrvaščina

A Luthor ni edini zlobnež v Supermanu, ki ima presenetljivo nenameren političen podton. Slovenski gledalci seveda nismo mogli spregledati edinstvenega hrvaško-danskega igralca Zlatka Burića, ki v vlogi predsednika fiktivne države Boravie govori srbohrvaško. Čeprav bi lahko iskali povode za to odločitev v asociacijah na brutalne vojne na Balkanu v devetdesetih, je razlog bolj preprost. Predsednik Ghurkos govori srbohrvaško, ker je to jezik, ki ga Burić obvlada. Ravno tako so v animirani seriji Pošastni komandosi, ki se dogaja v istem svetu kot Superman, v fiktivnem Pokolistanu govorili bolgarsko, ker je to prvi jezik Marie Bakalove, ki je igrala voditeljico tiste države.

Superman je bil skozi zgodovino zmeraj v dobri meri političen projekt: v izvirnih stripih je nagovarjal vojake in mladež za podporo ameriškemu sodelovanju v drugi svetovni vojni, v petdesetih je učinkovito očrnil kukluksklan in pomagal ustvarjati multikulturno podobo ZDA, kasneje je pomagal rušiti komunizem – tudi s tem, da smo ga lahko pri nas med počitnicami gledali na TV –, zdaj pa opozarja na pomen empatije in ponovno na nevarnost samodržnih milijarderjev, ki lahko iz kaprice uničijo planet.

Superman reši deklico pred eksplozijo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Seveda ni mogoče imeti Supermana brez teh podtonov, a to ne pomeni, da je film zatežen, didaktičen ali da moralizira. Prav nasprotno. David Corenswet v glavni vlogi oživi junaka in ustvari prepričljiv, zanimiv in izjemno človeški lik, ob tem pa filmu ne manjka Gunnovega značilnega humorja in vizualnih elementov, ki očarajo v vsaki sceni. In ja, stranski liki, od novega Jimmyja Olsena do odštekane Tolpe pravičnih, zmešanega psa Krypta in seveda Lois Lane, so odlični in komaj čakamo, da jih bomo vse ponovno videli. Morda katerega že v Supergirl, ki prihaja prihodnje leto.

Ja, novi Superman ima psa Krypta, in ja, sprva se zdi koncept neumen, a ga film odlično vključi in navihan pes postane eden od glavnih adutov filma. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je Superman vreden ogleda?

Ja. Razen če ne marate ameriških filmov in blockbusterjev ter prisegate izključno na skandinavsko kinematografijo. Pa še v tem primeru vas lahko navduši Zlatko Burić, zvezdnik kultne danske trilogije Diler in nedavnega Trikotnika žalosti.

Superman



Režija: James Gunn

Igrajo: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced, Frank Grillo, Zlatko Burić, Nathan Fillion

Dolžina: 129 minut

