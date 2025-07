Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje: gledali poceni grozljivke

Ravno tako kot v izvirniku se zgodba začne z najstniki, ki se 4. julija odpravijo žurat in ogledat ognjemet, a povzročijo prometno nesrečo. Izognejo se odgovornosti, ne pa lastni vesti … in ne maščevanju, ki sledi leto dni kasneje, ko ena izmed njih prejme sporočilo s slavnimi besedami: "Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje." In kmalu za tem se pojavi morilec z ribiško kljuko.

Poglejte napovednik:

VKSZLP: niste dovolj kričali

Film se izkaže z dobrim tempom zgodbe, sploh če ga primerjamo s prejšnjimi filmi te franšize, ki so si sicer prislužili kultni status med generacijo milenijcev, vendar predvsem zaradi odsotnosti drugih dobrih klalnikov v njihovih formativnih letih, tj. med Krikom in Brez povratka . Mimogrede, oba naslova sta v zadnjem času dobila nadaljevanji in še več jih je v pripravi. Podobno najbrž velja tudi za VKSZLP.

Najstniki, ki so zakrivili nesrečo. Za trenutek obžalujejo svoje dejanje in razmišljajo o tem, da bi vse priznali policiji. Foto: Jučer

Po drugi strani je film precej šibek pri zgodbi, tudi v primerjavi z izvirnikom. Tisti film se je namreč izkazal z enim boljših končnih preobratov, saj je razkritje identitete morilca tudi za pozornega gledalca dejansko presenečenje. V novem filmu je kar preveč očitno, še toliko bolj ob nespretnih poskusih vključevanja lažnih osumljencev.

Jennifer Love Hewitt in Freddie Prinze Jr. sta se vrnila. Zadnji je še zmeraj igralsko najbolj učinkovit, ko ga vidimo iz tega kadra. V zadnji del vratu. Foto: Jučer

VKSZLP: ignorirali gentrifikacijo

Še bolj neroden je film v odnosu do družbenih tem, ki jih skuša uvesti. Prejšnji so se jim bolj ali manj izognili, tukaj pa se zdi, da so se scenaristi sicer domislili relevantnih tem – gentrifikacija, boj z odvisnostjo, korupcija v policiji, fetišizacija morilcev … –, vendar jim ni dovolj mar zanje, da bi jih smiselno vključili v zgodbo. V večini primerov se niti ne potrudijo poglobiti v vzroke in posledice, kaj šele podati kakšno družbeno kritično ali relevantno sporočilo.

Film mimogrede ustvari poklon slovitemu memu, a se v to ne poglobi. Foto: Jučer

Mlada zasedba se igralsko odreže na ravni tega, kar ji ponudi scenarij, in je precej boljša od (vsaj enega od) povratnikov iz prvega filma. Tudi v tem nadaljevanju je namreč fokus filma na tem, da like prikaže v čim bolj privlačni, seksi luči, ne da zares prestraši občinstvo. Čeprav je nekaj strahoskokov skoraj učinkovitih.

Morilec v ribiškem plašču se vrača, a le kdo bi lahko bil? Razkritje vas ne bo šokiralo. Foto: Jučer

Ali je Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje vreden ogleda?

Letos je prišlo in še prihaja v kino veliko grozljivk in večina med njimi jih je bolj grozljivih in strašljivih kot Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje. A to ne pomeni, da film nima nobenih vrlin, ki bi jih določeni gledalci lahko cenili. Ravno tako kot izvirnik iz leta 1997 je tudi ta film namenjen mlajšim gledalcem, ki imajo radi strašljive filme, niso pa radi prestrašeni. Tistim, ki bi želeli zadnje, priporočam 28 let pozneje , ki je že v kinu, ali Vrni mi jo, Ura izginotja in Priklicano zlo 4, ki prihajajo v prihodnjih tednih.

Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje (I Know What You Did Last Summer)



Režija: Jennifer Kaytin Robinson

Igrajo: Chase Sui Wonders, Brianne Tju, Madison Iseman, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt

Žanr: Grozljivka

Dolžina: 111 minut Jennifer Kaytin RobinsonChase Sui Wonders, Brianne Tju, Madison Iseman, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love HewittGrozljivka111 minut

