Oblakovi po prvo zmago, v nedeljo praznik v Oviedu

V drugem krogu španske la lige bo v soboto Atletico Madrid Jana Oblaka po porazu v prvem krogu proti Espanyolu gostil Elche, Barcelona pa odhaja k Levanteju. Madridski Real bo na delu v nedeljo, ko se bo udaril z novincem v ligi Real Oviedom na čelu z neuničljivim Santijem Cazorlo, ki se je pred dvema letoma vrnil v svoj matični klub in mu po 24 letih pomagal do vrnitve med elito.

Jan Oblak je v prvem krogu z madridskim Atleticom doživel hladno prho, potem ko so Colchoneros v gosteh zapravili prednost proti Espanyolu in klonili z 1:2. Varovance Diega Simeoneja zdaj čaka prvi domači obračun v ligi, na katerem se bodo udarili z Elchejem, ki je v prvem krogu odščipnil točko Betisu. Barca, ki je sezono začela s suvereno zmago na Majorki, se bo udarila z Levantejem, ki je v prvem krogu klonil proti Alavesu. Moštvo iz Valencie se je po treh letih vrnilo med prvoligaše.

Jan Oblak je z Atleticom v prvem krogu klonil pri Espanyolu. Foto: Guliverimage

Praznik nogometa bodo zagotovo spremljali v Oviedu, kamor prihaja veliki Real iz Madrida. V središču pozornosti bo zagotovo 40-letni veteran v moštvu domačih Santi Cazorla, ki se je leta 2023 po nekajletni odiseji pri Al Saddu vrnil v španski nogomet. Prvič po tem, ko je svojemu prvemu moštvu pomagal do vrnitve med špansko elito, se bo z nogometaši Real Ovieda domačim navijačem na tekmi, ki ni zgolj prijateljskega značaja, predstavil kar proti Belemu baletu.

Najboljši strelci prejšnje sezone: 31 – Mbappe (Real Madrid)

27 – Lewandowski (Barcelona)

21 – Budimir (Osasuna)

20 – Sorloth (Atletico)

19 – Perez (Villarreal)

18 – Raphinha (Barcelona)

17 – Alvarez (Atletico)

15 – Sancet (Athletic)

13 – Garcia (Alaves)

