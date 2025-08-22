Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Špansko prvenstvo, 2. krog

Oblakovi po prvo zmago, v nedeljo praznik v Oviedu

Santi Cazorla | Santi Cazorla se je vrnil v matični Real Oviedo in mu pomagal do vrnitve med elito, v nedeljo pa ga čaka spopad z madridskim Realom. | Foto Guliverimage

Santi Cazorla se je vrnil v matični Real Oviedo in mu pomagal do vrnitve med elito, v nedeljo pa ga čaka spopad z madridskim Realom.

Foto: Guliverimage

V drugem krogu španske la lige bo v soboto Atletico Madrid Jana Oblaka po porazu v prvem krogu proti Espanyolu gostil Elche, Barcelona pa odhaja k Levanteju. Madridski Real bo na delu v nedeljo, ko se bo udaril z novincem v ligi Real Oviedom na čelu z neuničljivim Santijem Cazorlo, ki se je pred dvema letoma vrnil v svoj matični klub in mu po 24 letih pomagal do vrnitve med elito.

Jan Oblak je v prvem krogu z madridskim Atleticom doživel hladno prho, potem ko so Colchoneros v gosteh zapravili prednost proti Espanyolu in klonili z 1:2. Varovance Diega Simeoneja zdaj čaka prvi domači obračun v ligi, na katerem se bodo udarili z Elchejem, ki je v prvem krogu odščipnil točko Betisu. Barca, ki je sezono začela s suvereno zmago na Majorki, se bo udarila z Levantejem, ki je v prvem krogu klonil proti Alavesu. Moštvo iz Valencie se je po treh letih vrnilo med prvoligaše.

Jan Oblak je z Atleticom v prvem krogu klonil pri Espanyolu. | Foto: Guliverimage Jan Oblak je z Atleticom v prvem krogu klonil pri Espanyolu. Foto: Guliverimage

Praznik nogometa bodo zagotovo spremljali v Oviedu, kamor prihaja veliki Real iz Madrida. V središču pozornosti bo zagotovo 40-letni veteran v moštvu domačih Santi Cazorla, ki se je leta 2023 po nekajletni odiseji pri Al Saddu vrnil v španski nogomet. Prvič po tem, ko je svojemu prvemu moštvu pomagal do vrnitve med špansko elito, se bo z nogometaši Real Ovieda domačim navijačem na tekmi, ki ni zgolj prijateljskega značaja, predstavil kar proti Belemu baletu.

Špansko prvenstvo, 2. krog:

Petek, 22. avgust:

Sobota, 23. avgust:

Petek, 24. avgust:

Ponedeljek, 25. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci prejšnje sezone:

31  Mbappe (Real Madrid)
27  Lewandowski (Barcelona)
21 – Budimir (Osasuna) 
20 – Sorloth (Atletico)
19 – Perez (Villarreal)
18 – Raphinha (Barcelona) 
17 – Alvarez (Atletico) 
15 – Sancet (Athletic)
13 – Garcia (Alaves)

FC Barcelona Real Madrid Real Oviedo Santi Cazorla Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak špansko prvenstvo La Liga
