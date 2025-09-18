Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liverpool liga prvakov Atletico Madrid Diego Simeone

Izključitev Oblakovega trenerja na dvoboju v Liverpoolu

Navijač ga je zmerjal in mu kazal sredinca, Simeoneju počil film

Diego Simeone | Razburljivo srečanje na Anfieldu je zaznamovala tudi izključitev Diega Simeoneja. | Foto Guliverimage

Razburljivo srečanje na Anfieldu je zaznamovala tudi izključitev Diega Simeoneja.

Foto: Guliverimage

Nogometaši Liverpoola in Atletica so poskrbeli za razburljivo poslastico uvodnega kroga lige prvakov, na kateri so se gostje uspešno vrnili po ekspresnem zaostanku z 0:2, a na koncu vendarle izgubili, saj je Virgil van Dijk v 92. minuti matiral Jana Oblaka za zmago rdečih s 3:2. Kmalu za tem je rdeči karton prejel Diego Simeone. Vročekrvni trener Atletica je želel fizično obračunati z navijačem Liverpoola, ki ga je med tekmo žalil. Po srečanju se je posul s pepelom, a tudi opozoril na nemoč, ki jo je doživljal.

Dolgoletni trener Atletica Diego Simeone slovi kot eden najbolj temperamentnih v svojem poslu. Na tekmah ne skriva čustev, s svojimi dejanji pa pogosto preusmeri pozornost tudi na dogajanje ob igrišču. Na srečanju na Anfieldu je imel opravka z navijačem Liverpoola, ki je tekmo spremljal povsem blizu igrišča. Otočan mu je rekel marsikaj, tega pa ni storil na najbolj prijazen način.

Zmerjal ga je in mu kazal sredinca, ko pa so rdeči v sodnikovem podaljšku prek Virgila van Dijka znova prešli v vodstvo (3:2), je Argentincu počil film. Hotel je obračunati z domačim privržencem. Nastala je gneča, vmešali so se tudi varnostniki in preprečili še hujši incident. Simeone, ki je tako na uvodni tekmi lige prvakov v novi sezoni ostal brez točke (2:3), je prejel še rdeči karton, tako da ne bo mogel voditi Jana Oblaka in druščine na naslednji evropski tekmi, ko bo Atletico konec meseca v Madridu gostil Eintracht Frankfurt.

Simeone: Ne veste, kako je, če te žalijo 

Diego Simeone v pogovoru s sodnikom na Anfieldu | Foto: Reuters Diego Simeone v pogovoru s sodnikom na Anfieldu Foto: Reuters El Cholo je po srečanju pojasnil, zakaj mu je v zaključku srečanja zavrela kri in je krenil proti navijaču Liverpoola.

"Govorijo o tem, kako dobro predstavo bodo naredili na tribunah, potem pa ves čas izza hrbta poslušaš žaljivke, ne moreš pa jim ničesar reči, saj si trener. Moraš vse prenesti in ostati miren. Moj odziv na žalitve ni bil primeren, a ne veste, kako je, če te žalijo neprekinjeno vseh 90 minut," je po dvoboju na Otoku, na katerem je Jan Oblak vpisal jubilejni 500. nastop za španskega velikana, za Movistar povedal 55-letni trener Atletica.

"In ko tekmec doseže zadetek za zmago, te navijači še vedno žalijo. Ko sem se obrnil proti njemu, se je ustvarila napetost in se je zgodilo, kar se je zgodilo. Sem vendarle oseba, sem človek," je pojasnjeval Simeone.

Kako je Simeoneju zavrela kri po zadetku van Dijka:

"Sodnik mi je dejal, da to razume, upam pa, da bo Liverpool ugotovil, kdo je to storil, in da bo ta navijač deležen posledic,'' si želi, da bi kazen za nedostojno obnašanje doletela privrženca Liverpoola, zaradi katerega so mu po zadetku van Dijka popustili živci.

Tako se je Simeone veselil v 81. minuti, ko je Atletico po drugem zadetku Marcosa Llorenteja izenačil na 2:2. Dobrih deset minut pozneje je vendarle ostal brez točke. | Foto: Guliverimage Tako se je Simeone veselil v 81. minuti, ko je Atletico po drugem zadetku Marcosa Llorenteja izenačil na 2:2. Dobrih deset minut pozneje je vendarle ostal brez točke. Foto: Guliverimage

Ni prvič, da je Simeone na Otoku naletel na sovražno nastrojeno občinstvo. Leta 2022, ko je z Atleticom gostoval na Old Traffordu in izločil Manchester United, na tisti tekmi pa je pravico delil Slovenec Slavko Vinčić, so proti njemu poleteli celo kozarci.

Živci so mu, kar zadeva gostovanja v ligi prvakov, popustili tudi leta 2019, ko se je na gostovanju pri Juventusu, za katerega je takrat nastopal še Cristiano Ronaldo, prijel za moškost in za provokativno dejanje pozneje prejel 20 tisoč evrov kazni disciplinske komisije Evropske nogometne zveze (Uefa).

