Oblakovega trenerja besno ciljali s kozarci

Ko je sodnik Slavko Vinčić v torek na Old Traffordu označil konec povratnega dvoboja osmine finala lige prvakov, Atletico pa je z zmago 1:0 izločil Manchester United, je trener gostov iz Madrida Diego Simeone stekel proti slačilnici. Takrat je proti njemu poletelo kar nekaj kozarcev piva. Nekateri so bili še polni, a so na srečo Argentinca zgrešili tarčo.

Frustracija navijačev Manchester Uniteda je bila po torkovem neuspehu v ligi prvakov ogromna. Njihovi ljubljenci, čeprav so v tej sezoni okrepili zasedbo s številnimi zvezdniki, tako mlajšimi kot starejši, bodo znova sklenili sezono brez lovorike. Rdečim vragom se bo to primerilo že petič zapored, kar tako velikemu in bogatemu klubu ne služi v čast.

Navijače je v torek na Old Traffordu zmotilo marsikaj. Nemoč svojih ljubljencev, ki niso niti enkrat premagali Jana Oblaka, nekatere sodniške odločitve Slavka Vinčića, na katere je po bolečem porazu opozoril tudi trener Uniteda Ralf Rangnick, pa tudi način igre ter obnašanje nogometašev Atletica, s katerim so uresničili svoj cilj. Igrali so borbeno, s posredovanji na robu prekrškov, obenem pa v drugem polčasu, ko je gostiteljem zmanjkalo časa za izenačenje, spretno kradli minute z zavlačevanjem.

THROWING STUFF AT DIEGO SIMEONE WILL ONLY MAKE HIM STRONGER 😈#UCL (via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/DzhSNbjg3R — Yahoo Soccer (@FCYahoo) March 15, 2022

Ko je nato takoj po končnem sodnikovem pisku mimo njih ob avt liniji stekel trener Atletica, niso mogli brzdati čustev. Proti Argentincu je poletelo kar nekaj plastičnih kozarcev piva. Simeoneja je tako pozdravila nenadejana ''zmagovalna'' prha, United pa bi lahko zaradi tovrstnega početja navijačev, ki se ne sklada s pravili primernega obnašanja na tako pomembnem športnem dogodku, doletela kazen.

Brez pozdrava z Rangnickom

Presrečni Diego Simeone je sicer po tekmi dejal, da pri teku proti slačilnici sploh ni zaznal, kako je postal tarča objestnih navijačev Manchester Uniteda. ''Ko sem zapuščal igrišče, sem tekel zaradi tega, ker sem bil srečen. Želel sem proslavljati v naši slačilnici,'' je poudaril, da sploh ni vedel, kako so vanj metali pivo.

Diego Simeone je prvič, odkar vodi Atletico Madrid, v ligi prvakov izločil klub, v katerem nastopa Cristiano Ronaldo. To mu je uspelo v petem poizkusu. Foto: Reuters

Pri Južnoameričanu, ki doživlja nogometna srečanja zelo strastno, je že postala navada, da po tekmi, ne glede na to, ali se je srečanje za Atletico razpletlo srečno ali ne, odhiti proti slačilnici in stadion zapusti brez stiska roke s stanovskim kolegom na klopi tekmeca. Tako je bilo tudi tokrat. Po tekmi ni prišlo do pozdrava med Simeonejem in Ralfom Rangnickom, začasnim strategom rdečih vragov.