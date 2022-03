Real ali PSG? V Madridu bo začel Mbappe.

Danes bo v osmini finala lige prvakov še kako zanimivo v Madridu, kjer se bosta udarila Real in PSG, za katerega bo kljub drugačnim napovedim v prvi postavi začel tudi Kylian Mbappe. Na drugi tekmi bo Manchester City, ki je svoje delo opravil že na prvi tekmi, gostil Sporting. V sredo sta se kot prva v četrtfinale uvrstila Bayern München in Liverpool.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme): Sreda, 9. marec:

21.00 Real Madrid - PSG /0:1/ Začetni postavi:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Fernandez; Valverde, Kroos, Modrić; Asensio, Benzema, Vinicius Junior.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Pereira, Verratti, Paredes; Messi, Mbappe, Neymar. 21.00 Manchester City - Sporting Lizbona /5:0/ Začetni postavi:

Manchester City: Ederson, Egan-Riley, Zinchenko, Laporte, Stones, Fernandinho, Gundogan, Bernardo, Sterling, Jesus, Foden

Sporting: Adan; Luis Neto, Inacio, Coates; Porro, Ruis, Tabata, Ugarte; Sarabia, Slimani, Paulinho.

Zvezdniški spopad v Madridu brez Ramosa

Sergio Ramos na gostovanju pri "njegovem" Realu ne bo mogel pomagati PSG. Foto: Guliverimage Sreda prinaša ''finale pred finalom'' v Madridu, kjer se bo slavljenec Real, v nedeljo je na rojstnodnevni torti upihnil 120 svečk, pomeril s PSG. Udarila se bosta evropski rekorder (13 lovorik) in pa bogati francoski klub, podprt s katarskim kapitalom, ki želi v tej sezoni z zvezdniško zasedbo, v kateri izstopa atomski napadalni trojček Messi – Neymar – Mbappe, priti do tako želene evropske krone.

Beli baletniki so v odlični formi, v la ligi suvereno vodijo, gostje pa na stadionu Santiago Bernabeu ne bodo mogli računati na pomoč poškodovanega Sergia Ramosa, dolgoletnega kapetana Reala in ljubljenca občinstva na kultnem madridskem stadionu. Bo pa v prvi postavi tekmo začel Kylian Mabppe, ki je bil zaradi poškodbe stopala dolgo časa vprašljiv. Francoz je odločil zmagovalca na prvi tekmi v Parizu (1:0).

V Manchestru je potnik v četrtfinale že bolj ali manj odločen. City je pod taktirko Joseja Mourinha na prvi tekmi sredi Lizbone ponižal Sporting (5:0), tako da bi si lahko na povratnem dvoboju privoščil privilegij in spočil nekatere izmed največjih zvezdnikov.

Konec za Handanovića in Šeška

V sredo sta bila na delu najstarejši in najmlajši slovenski udeleženec izločilnega dela lige prvakov, za oba pa se je evropska pot že končala. 37-letni kapetan Interja Samir Handanović je na Anfieldu zaklenil vrata in z Interjem z 1:0 odpravil Liverpool, ki pa je kljub temu napredoval, saj je pred tremi tedni premagal italijanskega prvaka na San Siru z 2:0. 19 let mlajši Benjamin Šeško, ki je igral od 61. minute, pa je v Münchnu doživel pravo katastrofo. Salzburg, ki je na prvi tekmi z Bayernom remiziral (1:1), je tokrat klonil s kar 1:7 in se na ta način klavrno poslovil od lige prvakov.

Liverpool je kar trikrat stresel okvir vrat Interja, prvič že v prvem polčasu. Foto: Guliverimage

Na Anfieldu sta se na poslastici večera udarila Liverpool in Inter. Gostujoča ekipa je povedla v 62. minuti po mojstrskem golu Argentinca Lautara Martineza. Le minuto zatem je španski sodnik Antonio Mateu Lahoz pokazal rdeči karton Čilencu Alexisu Sanchezu po nespametnem prekršku nad Brazilcem Fabinhom. Napadalec Interja je bil na meji izključitve že v končnici prvega polčasa, ko je pokosil Thiaga, a mu je Lahoz pogledal skozi prste.

V končnici tekme so varovanci nemškega strokovnjaka na angleški klopi Jürgena Kloppa, ki so že prej na tekmi kar trikrat zatresli okvir vrat - dvakrat je bil nenatančen Mohamed Salah -, pritisnili z vsemi topovi. Redsi izenačujočega gola niso zabili, so pa unovčili kapital iz Milana. Liverpool je sicer na domačem Anfieldu na vseh tekmovanjih izgubil prvič po letu dni.

Benjamin Šeško (desno) je bil s soigralci na Bavarskem povsem nemočen. Foto: Guliverimage

Povsem drugačna zgodba se je odvila na Bavarskem, kjer je Bayern s kar 7:1 odpihnil Salzburg s Šeškom. Nemški velikan je temelje za končno zmago v osmini finala nad Salzburgom postavil že v prvi polovici tekme, v glavni vlogi pa je bil poljski stroj za gole Robert Lewandowski. Uvodna zadetka je dosegel po natančnih strelih z 11 metrov v 12. in 21. minuti, svoj opus za hat-trick pa je 33-letni Poljak zaokrožil v 23. minuti. S tem je postavil tudi najhitrejši hat-trick v zgodovini lige prvakov. Na 4:0 je povišal Serge Gnabry v 31. minuti.

Salzburg se po bavarski zaušnici na Allianz Areni ni več pobral. Za domačo ekipo je v drugem polčasu še dva gola zabil Thomas Müller (54., 83.), enega Leroy Sane (86.), za Salzburg pa je edini zadetek dosegel 18-letni Danec Maurits Kjaergaard (70.).

Simone Inzaghi z Interjem podaljšal do 2024 Simone Inzaghi bo vodil Inter tudi v prihodnjih sezonah. Foto: Reuters Milanski Inter in njegov trener Simone Inzaghi sta se dogovorila za nadaljevanje sodelovanja, ki naj bi po novem trajalo do leta 2024, so danes poročali italijanski mediji. Inzaghi pogodbe s klubom, ki ga kot kapetan vodi slovenski vratar Samir Handanović, še ni uradno podpisal, a naj bi šlo le za formalnost, poroča hrvaška agencija Hina. Nova pogodba bo povečala prihodke 45-letnega trenerja italijanskega nogometnega prvaka s 4,5 milijona evrov na leto na pet milijonov z določenimi bonusi. Prav tako v pogodbi obstaja možnost podaljšanja sodelovanja za dodatno leto. Vir: STA

Jan Oblak na Old Traffordu

Jan Oblak je bil na prvi tekmi na dobri poti, da premaga United, nato pa so gostje z Otoka izenačili na 1:1. Foto: Reuters Prihodnji teden bo na delu tudi Jan Oblak. Vratarja Atletica čaka zahtevna naloga, saj odhaja Simeonejeva četa na Old Trafford, kjer stanuje v zadnjih mesecih neprepričljivi Manchester United, ki pa podobno kot Atletico v ligi prvakov vidi zadnjo priložnost za osvojitev lovorike v tej sezoni. Obeta se vnovičen dvoboj strelskega rekorderja lige prvakov Cristiana Ronalda in kapetana slovenske izbrane vrste, ki se je izkazal na sobotnem gostovanju pri Betisu, ko je Atletico zmagal s 3:1 in se na lestvici španskega prvenstva povzpel na četrto mesto.

Iz španskega nogometnega kluba so sicer sporočili, da nekaj časa ne bodo mogli računati na zveznega igralca Thomasa Lemarja, ki najverjetneje zaradi poškodbe ne bo mogel nastopiti na povratni tekmi.

Benfica, ki jo v Evropi že dolgo spremlja ''Guttmannovo prekletstvo'', bo lovila vozovnico za četrtfinale v Amsterdamu, kjer Ajax z najboljšim strelcem tekmovanja Sebastienom Hallerjem v tej evropski sezoni še ni izgubil.

Prihodnjo sredo bosta znana še zadnja dva udeleženca četrtfinala lige prvakov. Favorita za napredovanje sta branilec naslova Chelsea, ki bo pri francoskem prvaku Lillu branil dva zadetka prednosti, in italijanski velikan Juventus, ki je na prvi tekmi v Španiji remiziral z Villarrealom (1:1).

V tej sezoni v izločilnem delu lige prvakov ne velja več pravilo zadetka v gosteh.