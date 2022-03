Italijan razkril recept za zgodovinski uspeh Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav rezultat tega ne kaže, pa je bila tekma pred slabimi tremi tedni zelo enakovredna. Inter, ki prvič od sezone 2011/12 igra v izločilnem delu lige prvakov, se je odločno zoperstavil favoriziranemu Liverpoolu, ki pa je v zaključku tekme vendarle strl odpor Interja. V 75. minuti je najprej zadel Roberto Firmino, osem minut kasneje pa je Samirja Handanovića premagal še Mohamed Salah.

A v taboru Liverpoola se zavedajo, da takšna prednost ne pomeni še ničesar. "Zmaga z 2:0 je verjetno rezultat, ki je bil v zgodovini nogometa največkrat 'preobrnjen'. Če ob polčasu tekme s takšnim rezultatom misliš, da si že zmagal, potem si na napačni poti. Končni izid prve tekme je bil na koncu veliko boljši, kot sem pričakoval. Prvo srečanje je bilo res zahtevno in težko. Inter je zelo kakovostna ekipa. Zadnjo tekmo so dobili s 5:0, res so odigrali odlično," je bil jasen nemški strateg na klopi Redsov Jürgen Klopp.

Liverpool se je v prejšnji sezoni v ligi prvakov poslovil v četrtfinalu. Foto: Guliverimage

"Hkrati imajo tudi veliko izkušenj in se v to tekmo zagotovo ne podajajo kot turisti. Zagotovo bodo napadli in tudi mi nismo ekipa, ki bi se samo branila, da bi se na tak način uvrstila naprej. Bomo videli, kaj nam lahko uspe," je dejal Klopp, ki je s svojim moštvom dobil zadnjih dvanajst tekem, tudi zadnjo sobotno proti West Hamu.

Liverpoolu v prid govori tudi zgodovina. Po zmagi na prvi tekmi v gosteh na drugi na Anfieldu še nikoli niso izgubili v izločilnih bojih v evropskih tekmovanjih. Ko so imeli na prvi tekmi prednost dveh golov, pa so iz Evrope izpadli le enkrat. To je bilo ravno proti Interju v polfinalu evropskega pokala leta 1965, ko je ekipa, ki jo je takrat vodil legendarni Bill Shankly, na San Siru šokantno izgubila z 0:3, potem ko je na prvi tekmi doma zmagala s 3:1.

Inter v zadnjem času ni v najboljši formi. Foto: Guliverimage

Inter je na zadnjih osmih tekmah zmagal le dvakrat. Se je pa milanska ekipa v italijanskem prvenstvu na zadnji tekmi v petek s kar 5:0 znesla nad zadnjo Salernitano. Ob tem strateg Simone Inzaghi praktično nima težav s poškodbami svojih igralcev, pri Liverpoolu pa so pod vprašajem nastopi strelca na prvi tekmi, Firmina, težave imata tudi Thiago in Joel Matip, ki je zbolel.

Da si je Inter na prvi tekmi zaslužil bolj ugoden izid, je prepričan trener Interja Inzaghi. "Ta rezultat bo gotovo vplival na našo igro. Igrali smo res odlično tekmo, rezultat pa je bil prava kazen. Spet nas čaka težka tekma, a smo zelo motivirani. Mislim, da je najpomembnejše, da nam uspe zadeti v prvem polčasu, a vsi vemo, kako težko bo to. Igralci so zbrani, čaka nas nova tekma z enim o najboljših moštev na svetu poleg Bayerna in Manchester Cityja," je dejal Inzaghi.

Simone Inzaghi je prepričan, da mora Inter za končni uspeh zadeti že v prvem polčasu. Foto: Reuters

"Inter res dolgo ni igral na tej stopnji tekmovanja in vedeli smo, da nas čaka zahteven tekmec, sploh zato, ker smo bili drugi v naši skupini. Vemo, da nam na Anfieldu ne bo lahko, Liverpool bo imel dodatnega igralca v svojih navijačih. Vsi se še učimo in takšne tekme so tako zame kot za igralce edinstvene," je dejal trener Interja. Ob tem bo Italijan veliko stavil tudi na slovenskega vratarja Samirja Handanovića, ki ima zgodovinsko priložnost, da se prvič v svoji karieri zavihti med osem najboljših ekip v ligi prvakov.

Da ni še nič izgubljeno, se je strinjal tudi nogometaš italijanskih prvakov Alessandro Bastoni. "Če te je strah igrati na takšnih tekmah, potem nimaš na takšnih obračunih kaj iskati. Komaj čakam tekmo. Liverpool je močna ekipa na prav vsakem igralnem položaju. Igrati na Anfieldu bo zagotovo čudovita izkušnja," je dejal branilec Interja, ki je na zadnjih šestih tekmah s svojo ekipo v vseh tekmovanjih zabeležil eno zmago, tri remije in dva poraza.

Liga prvakov, osmina finala (povratna tekma): Torek, 8. marec, Anfield:

21.00 Liverpool – Inter Milano (Samir Handanović) /2:0/ Verjetni postavi:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota, Diaz

Inter: Handanović; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozović, Calhanoglu, Gosens; Džeko, Martinez

Preberite še: