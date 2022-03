Šok za PSG, v Madridu brez Mbappeja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo bo zelo zanimivo v Madridu, kjer bosta Real in PSG odločala o tem, kdo bo zaigral v četrtfinalu lige prvakov. Parižani so si pred tremi tedni na Parku princev zagotovili tesno prednost, zmagali so z 1:0, zadetek pa je po mojstrski akciji dosegel Kylian Mbappe. Francoz, ki je že dalj časa na seznamu želja belih baletnikov, pa bi lahko preskočil tekmo v Madridu, saj je na zadnjem treningu prejel boleč udarec v stopalo.