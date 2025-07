"Štemarica" – poletna turistična prijateljica

Vsaka lokalna skupnost, ki želi poleti zaslužiti s turizmom, poskuša omejiti hrup in druge nevšečnosti, ki bi odganjale goste.

Tako na primer blejski občinski odlok o javnem redu in miru od začetka junija do konca septembra prepoveduje izvajanje gradbenih del brez predhodnega soglasja občinske uprave in v časovnih terminih, določenih v soglasju. Pri tem prepoved ne velja za nujna vzdrževalna dala, ki skupno ne trajajo več kot tri dni, piše na uradni spletni strani blejskega turizma, na kateri prijazno pozivajo graditelje, naj se teh pravil držijo.

Tudi Hrvaška, ki želi med svetovne turistične težkokategornike, ima v številnih mestih in občinah sprejete odloke o prepovedi gradbenih del v času visoke poletne sezone, med junijem in septembrom. Univerzalnega pravila ni, vsaka lokalna oblast ima pravico sama sprejeti odločitev, kdaj in v kakšnem obsegu velja prepoved.

Odlok – brezzobi tiger

Slišati je dobro, a v resnici imajo odloki več lukenj, kot idrijska čipka. Tipična prepoved v obmorskih krajih se namreč nanaša na izvajanje zemeljskih in konstrukcijskih del, kažejo podatki spletne strani bauštela.hr.

"To pomeni, da graditelj ne sme recimo betonirati ali izdelovati opaža za betoniranje – ljudsko poimenovane "šolenge" –, prav tako tudi ne sme z bagrom izkopavati gradbene jame. Medtem ko so inštalacijska dela, kamor sodi živce močno parajoča izdelava kanalov za električne kable s pomočjo udarnega kladiva – štemarice – ali prav tako neznosno rezanje keramičnih ploščic, dovoljena," sta povedala prijazna, celo nekoliko sočutna komunalna redarja po službenem obisku gradbišča na enem od severnodalmatinskih otokov.

Priznala sta, da je odlok v smislu zagotavljanja miru v času turistične sezone sam sebi namen in da vsak teden prejmejo na desetine pritožb. Pogosto tudi zato, ker ljudje ne vedo, da imajo električni svedri in udarna kladiva blagoslov odredbodajalca. Sezona gor ali dol.

Slabo voljo pa bi se vendarle dalo vsaj nekoliko zmanjšati. Na primer tako, da bi izvajalec del prišel do terase, se opravičil (no, to ni obvezno) in povedal vsaj, koliko hrupa lahko gostje pričakujejo in približno kako dolgo bodo dela trajala. Lepa beseda lepo mesto najde.