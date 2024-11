Kako zgornje sosede prisiliti v zvočno izolacijo tal? #pravni nasvet

Z ženo meniva, da je tako stanje v veliki meri zakrivila nestrokovna prenova tega stanovanja okoli leta 2020, pri kateri so lastniki ob prenovi talnih oblog odstranili plast grušča (peska in kamenja), ki je v takih starih majhnih blokih (tri nadstropja) služila kot edina neke vrste izolacija. To nama je namreč razložil strokovnjak s tega področja, ki sva ga najela, ko so na naš strop položili protihrupno izolacijo, ki pa žal ne pomaga kaj dosti. Dejal je, da je to v sodobnih časih pogost problem: sodobni človek dvigne star pod, zagleda neugleden grušč in pesek pod njim ter to odstrani, čez pa položi lep moderen pod. Ta potem deluje tako kot opna bobna: vsi kontaktni zvoki se spodaj ne le slišijo, temveč celo glasno donijo in odmevajo - vsak korak, premik pohištva, odpiranje predalov … najhujše je sesanje.

Lastnike sva v vljudnem pismu lepo prosila, da si pod tla namestijo primerno izolacijo, še več, ponudila sva jim celo, da sva to pripravljena sama plačati (strošek bi bil nekaj tisoč evrov), pa naju je ena od lastnic gladko in arogantno zavrnila, češ da so si zdaj vse lepo uredili in se jim ne ljubi še enkrat urejati talne obloge. Zanima naju, ali obstajajo pravna sredstva, s katerimi bi lahko po sodni poti terjala od lastnikov zgornjega stanovanja, da si pod njihov pod namestijo primerno zvočno izolacijo? Ker nismo premožni, se ob trenutnih cenah nepremičnin preprosto ne moremo preseliti drugam in življenje je kratko malo neznosno. Lepo prosim, če nama lahko kako svetujete. Mitja S.

Pravnik na dlani odgovarja:

Verjamemo, da je zadeva za vas zelo pereča. Razmerja med sosedi ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ), ki ima v 4. oddelku Sosesko pravo (od 73. člena naprej). V vašem primeru gre za starejšo večstanovanjsko stavbo, ki je grajena še brez trdnih betonskih plošč med nadstropji.

73. člen SPZ določa prepovedi medsebojnega vznemirjanja , in sicer morajo lastniki nepremičnin lastninsko pravico izvrševati tako, da ne vznemirjajo sosedov. V 75. členu - prepovedane imisije - je določeno, da mora lastnik nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine ter otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je za krajevne običaje običajna. Povečan hrup je ena od takih imisij.

To je teoretični del, ki se nanaša na vaš problem. Žal je v praksi velikokrat bolj komplicirano.

Glede hrupa lahko seveda naročite meritve hrupa pri katerem od podjetij, ki se s tem ukvarjajo. Če bo meritev presegala stopnjo hrupa, ki je določena kot mejna, boste lahko ukrepali. Obstaja Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št.59/19 z dne 4. 10. 2019), v kateri so objavljene mejne vrednosti oziroma je določen njihov izračun. Iz uredbe izhajajo kriteriji za izračun hrupa in izvedeli boste, ali je hrup pri vas presežen.

V primeru, da bo hrup presegel dovoljeno mejo , imate več možnosti. Svetujemo vam, da se najprej obrnete na upravnika stavbe, če ga imate. Od upravnika zahtevajte, da soseda pozove k zmanjšanju hrupa oziroma ureditvi njegovega stanovanja tako, da hrup ne bo presegal dovoljene meje.

V primeru, da odziva ne bo, pa imate možnost vložitve tožbe , in sicer zaradi motenja posesti zaradi povečanega hrupa ter v taki tožbi zahtevati odpravo hrupa oziroma novo ureditev tal v stanovanju nad vami. Izida take tožbe pa vseeno ne moremo napovedati.

Drugih možnosti za ureditev vaše zadeve ni, saj Stanovanjski zakonik nima vzvodov za take ureditve in lahko ukrepate le na podlagi Stvarnopravnega zakonika.