Lahko namesto soseda počistimo in mu to tudi zaračunamo? #pravni nasvet

Pozdravljeni, mamina soseda je umrla pred nekaj leti. Posestvo je podedoval sin. Ker za posestvo ne skrbi, so se razrastla drevesa, trava, robidnice ... Na meji, kjer stoji poslopje, je mamina garaža in grmovje že raste čez streho, eno od dreves pa se je nagnilo in lahko vsak trenutek pade na streho garaže. Mama je soseda že večkrat prosila, naj počisti okolico, da se ne dela škoda, a sosed tega ne stori. Kako lahko ukrepamo? Ali bi lahko mama poklicala komunalno oziroma kakšno drugo podjetje, da bi očistili okolico in nato sosedu izdali račun? Marjetka V.