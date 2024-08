Osumljenec načrtovanja napada na Dunaju spraševal o nakupu vžigalne vrvice

Zaradi nevarnosti terorističnega napada so odpovedali tri koncerte Taylor Swift na Dunaju, ob tem pa 7. avgusta aretirali 19-letnega glavnega osumljenca in njegovega dve leti mlajšega pajdaša zaradi terorističnega organiziranja in hudodelskega združevanja. Identificirali so tudi 15-letnika, ki ga obravnavajo kot pričo.

Zakaj se je zanimal za vžigalno vrvico? "Boš že slišal."

Ta naj bi oba osumljenca nazadnje videl 6. avgusta ponoči, ko ga je 19-letnik z avtomobilom pobral s treninga. 19-letnik naj bi ga takrat dvakrat vprašal, ali ve, kje bi lahko kupil vžigalno vrvico, izhaja iz njegovega pričanja. Na vprašanje, zakaj ga to zanima, naj bi mu 19-letnik odgovoril: "Boš že slišal."

Obsedel naj bi ga demon

15-letnik je še povedal, da ni pomislil na kakšne teroristične načrte, ampak so prijatelji domnevali, da je 19-letnika "obsedel" demon. 19-letnik naj bi bil namreč nekoč prisoten na nekem eksorcizmu, ki naj bi ga izvajal imam v dunajski mošeji.

APA je ta konec tedna govorila tudi s 17-letnim znancem obeh osumljencev, ki je bil nazadnje v stiku z njima 4. avgusta. Kot je povedal, je bil takrat v avtomobilu 19-letnika, ko je ta v kraju Sigless južno od Dunaja preizkusil uporabo policijske modre luči in sirene.

Nič ni vedel o povezavah z Islamsko državo

Mladenič je povedal, da 19-letnika ni dobro poznal, se mu je pa zdelo, da nekaj ni v redu. "Bil je nor," je povedal 17-letnik. O domnevnih povezavah 19-letnika s teroristično skupino Islamska država in domnevnih načrtih za napade naj ne bi vedel ničesar.

Medtem ko je za 19-letnika povedal, da je veljal za "skrajneža", naj to ne bi veljalo za soobtoženega 17-letnika. "Skupaj sva hodila v šolo. Že vrsto let sva prijatelja. Ne morem verjeti, da bi storil kaj takega. Vedno je bil normalen," je dejal omenjeni sogovornik agencije APA. Na koncertih naj bi delal "po naključju, hotel je le zaslužiti denar".

Zakaj je preizkušal policijsko luč in sireno?

Domneva se, da je glavni osumljenec v Siglessu preizkušal policijsko luč in sireno, ker naj bi ju kasneje hotel uporabiti za izvedbo zločina. 17-letni sogovornik agencije APA je povedal, da na to takrat ni pomislil. Menil je, da ju želi 19-letnik uporabiti zato, da si z avtom utre pot skozi množico ljudi, ki je tako kot oni odhajala z zabave.