Ameriška popzvezdnica Taylor Swift je v četrtek priredila prvega od petih koncertov, ki jih v okviru svetovne turneje načrtuje na londonskem stadionu Wembley. Te oboževalci še posebej željno pričakujejo, potem ko so prejšnji teden odpovedali tri napovedane koncerte na Dunaju zaradi grožnje s terorističnim napadom.

Zvezdnica je prvi koncert na Wembleyju začela oblečena v majico z napisom "A lot going on at the moment" ("Trenutno se veliko dogaja"), kar je bil očiten komentar burnih dogodkov zadnjih dni.

Posebni gost presenečenja v Londonu je bil Ed Sheeran, ki je pred nekaj dnevi navdušil v Zagrebu, skupaj sta zapela tri skladbe, ki sta jih posnela skupaj.

OMG ED SHEERAN IS HERE #LondonTSTheErasTour pic.twitter.com/0mP9hWllR5 — Sarah 🤍 Eras Tour London N4 & N5 (@sarahsromantics) August 15, 2024

Po dogajanju na Dunaju so v Londonu močno poostrili varnostne ukrepe, pred stadionom Wembley pa so se pred četrtkovim koncertom že v zgodnjih popoldanskih urah začele zbirati množice. Pred koncertom so se sicer vrstila uradna opozorila, da je vstop na območje stadiona dovoljen le imetnikom vstopnic za koncert.

Taylor Swift bo v Londonu nastopila še štirikrat, po zadnjem evropskem koncertu 20. avgusta pa se vrača na zahodno poloblo, kjer bo po Miamiju, New Orleansu, Indianapolisu in Torontu turnejo sklenila v Vancouvru, kjer bo zadnji koncert 8. decembra.