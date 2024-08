Dan po odpovedi vseh treh koncertov Taylor Swift v Avstriji so njeni oboževalci zavzeli ulice Dunaja in v en glas prepevali pevkine uspešnice. Posnetek si oglejte zgoraj. Kljub razočaranju, da svoje vzornice ne bodo videli v živo, so hvaležni policiji, ki je preprečila morebitno tragedijo.

V četrtek se je na ulici Corneliusgasse na Dunaju zbralo na stotine oboževalcev ameriške pevke Taylor Swift, ki so želeli pričarati vzdušje, kot bi ga sicer doživeli na enem od treh predvidenih koncertov. Te so odpovedali zaradi načrtovanega terorističnega napada na stadionu Ernst Happel, kjer bi morala nastopiti Swiftova.

Tako so oboževalci Taylor Swift zavzeli ulice Dunaja:

Nekateri so njihovo dejanje podprli, drugi jih obsojajo

Posnetki prepevanja uspešnic ameriške zvezdnice na ulicah Dunaja so hitro zaokrožili na družbenih omrežjih, ulice pa je varovala tudi avstrijska policija.

"Jokamo v tišini, a pojemo glasno," je pod objavljen posnetek zapisala ena od udeleženk. "Ne morejo nas zlomiti," "Sovraštvo ne bo zmagalo," "Tako celimo svoje rane," je le nekaj odzivov oboževalcev, ki so se zbrali na ulicah. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so njihovo dejanje podprli in izrazili obžalovanje, drugi so jih obsojali.

"Neumna ideja, da se zbirate in ustvarjate hrup, ko ne veste, kaj se lahko zgodi," "To je največja neumnost, ki jo lahko naredite," "To res ni pametno, kdo ve, kaj se lahko zgodi," je le nekaj izmed komentarjev tistih, ki menijo, da razmere na Dunaju še niso varne.

Koncertov na Dunaju bi se v treh dneh udeležilo več kot 190 tisoč obiskovalcev, ki jim bodo kupnino za vstopnice povrnili v desetih delovnih dneh.

Z obupanimi oboževalci sočustvujejo tudi mestne oblasti. Na uradni spletni strani Dunaja so objavili, da imajo vsi, ki so kupili koncertne vstopnice, brezplačen vstop v muzeje, nekatere klube, na razstave in modne revije ter stadion Wiener Stadionbad. Nekatere restavracije in kavarne so delile tudi brezplačno hrano in pijačo.

Koncertov v Londonu ne bodo odpovedali

Swiftova, ki se na odpoved in grožnje še ni odzvala, se zdaj pripravlja na nastope v Londonu, ki jih ne bodo odpovedali. Tam bo nastopila med 15. in 20. avgustom. Britanska ministrica Diana Johnson, odgovorna za policijo, je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa napovedala, da bo Scotland Yard pred koncerti Taylor Swift na londonskem stadionu Wembley preučil vse podatke obveščevalnih služb.

Londonski župan Sadiq Khan pa je za Sky News povedal, da se London veseli vrnitve Taylor Swift. Dodal je, da imajo ogromno izkušenj s policijskim nadzorom takšnih dogodkov, saj so se veliko naučili po grozljivem napadu v Manchester Areni, v katerem je bilo leta 2017 na koncertu Ariane Grande ubitih 22 ljudi. Kot je še povedal, policija tesno sodeluje z mestno hišo in prireditelji koncertov.

