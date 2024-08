Po odpovedi treh koncertov ameriške pevke Taylor Swift na Dunaju je avstrijska policija doslej aretirala že štiri osebe, povezane z načrtovanjem terorističnega napada na enem izmed njenih koncertov.

Oboževalce bi napadel z mačetami in noži

Po besedah ministra Karnerja so pred kratkim pridržali 18-letnega Iračana, ki je prisegel zvestobo skrajni skupini Islamska država, preiskujejo pa ga zaradi poskusa množičnega umora. Najstnik prihaja iz kroga 19-letnega glavnega osumljenca Berana A. in naj bi bil z njegovimi načrti seznanjen. Med koncertom je nameraval z avtom zapeljati v več deset tisoč oboževalcev, ki so stali pred stadionom, nato pa jih napasti z mačetami in noži ter na koncu aktivirati bombo. Pri sebi je že imel tekoče eksplozivno sredstvo, ki ga je izdelal sam.

Poleg omenjenih oseb je policija pridržala tudi 15-letnika s turškimi koreninami, ki je naveden kot priča, ter 17-letnika s hrvaško-turškimi koreninami. Zadnji je bil zaposlen v podjetju, ki naj bi na stadionu izvajalo storitve čiščenja, pri sebi pa je imel material skrajne skupine Islamska država in teroristične mreže Al Kaida.

Medtem ko je 19-letnik priznal, da je načrtoval napad na koncertu ameriške pevke, 17-letnik še vedno noče pričati. Obtožnica ju bremeni sodelovanja v skupini Islamska država ter zastopanja njenih ciljev. Oba so v četrtek prepeljali v preiskovalni pripor Wiener Neustadt. Dvojico še vedno preiskujejo zaradi terorističnega združevanja in kriminalne organizacije, je sporočila tiskovna predstavnica državnega tožilstva.

Pevka se na grožnje in odpoved koncertov še vedno ni odzvala, medtem ko so njeni oboževalci obupani in v solzah.

