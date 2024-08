Obleke so bile zlikane, zapestnice prijateljstva, ki si jih oboževalci na koncertih izmenjujejo, pripravljene, telefoni napolnjeni. Številni slovenski oboževalci so bili v sredo zvečer tik pred tem, da se po več kot letu dni, odkar so uspeli kupiti vstopnice za izredno priljubljeno turnejo The Eras, ki jo že od marca lani po svetu predstavlja ameriška pop zvezdnica Taylor Swift, odpravijo na Dunaj. A manj kot 24 ur pred prvim koncertom je organizator koncertov sporočil, da so zaradi grožnje terorističnega napada ti odpovedani.

Slovenski oboževalci razočarani

Po prvotnem šoku so se zdaj odzvali tudi slovenski oboževalci. Kot je za STA povedala oboževalka Suzana, marsikdo ne more razumeti, kaj ji je ta koncert pomenil: "Kakšna žalost je to. Sploh za nas, ki smo imeli samo ta koncert, nekateri, ki jih poznam, so si ga vsaj ogledali že kje drugje."

Oboževalka Manca, ki pevko spremlja že od otroštva, je dejala: "Govorijo nam, da ne smemo biti žalostni, ker so nam rešili življenja. Ampak gre za oboževalce, ki smo čakali leta na ta dan. Delali smo načrte za obleke, zapestnice. In vse to nam je bilo odvzeto zaradi nekaj moških? Pravico imamo, da hkrati razumemo položaj in smo žalostni."

Oboževalci Taylor Swift si na njenih koncertih izmenjujejo zapestnice prijateljstva. Foto: Guliverimage

Drugi oboževalec, Matej, je opozoril predvsem na odziv nekaterih Slovencev, ki so se na novico o odpovedi zaradi potencialnega napada odzvali posmehljivo. "Četudi morda te glasbe ne poslušaš ali pa imaš o njej celo slabo mnenje, to ne spremeni dejstva, da bi se najverjetneje zgodil napad. Morda bi bil napaden celo kdo, ki ga ta oseba pozna. Ne morem razumeti, da med nami očitno živijo ljudje, ki bi ti to privoščili samo zaradi glasbe, ki jo poslušaš," je dejal in dodal, da oboževalci, ki so že prišli na Dunaj, prek družbenih omrežij sporočajo tudi, da naj bi se v centru mesta zgodil napad na oboževalca, ki je bil oblečen v majico s podobo zvezdnice.

Avstrijski mediji ob tem poročajo tudi, da so osumljenci, dva so v sredo že aretirali, načrtovali z avtom zapeljati v množico pred stadionom ter napad z mačetami in noži. Suzana, ki je svojo priljubljeno pevko nazadnje videla pred šestimi leti v Londonu, je ob tem dejala, da je glede na vse novice o potencialnem napadu boljše, da so vsi na varnem. Na koncertih bi moralo biti tudi ogromno njenih prijateljev in prijateljic.

Turneja se zdaj seli v London, kjer Swiftova med 15. in 20. avgustom pripravlja še pet koncertov na stadionu Wembley, potem pa odhaja nazaj čez lužo. Turneja The Eras bo do letošnjega decembra skupaj nanizala 149 koncertov, poleg Evrope pa je obiskala Severno in Južno Ameriko, Azijo in Avstralijo, jeseni jo čaka še nekaj ameriških mest, zaključila pa se bo decembra v Kanadi. Vstopnice za vse koncerte so bile razprodane v nekaj minutah, tri ure in pol trajajoči šov, v katerem Swift predstavlja svoj celotni opus 18-letne kariere, pa že zdaj velja za najbolj donosno glasbeno turnejo vseh časov.

V centru mesta naj bi se zgodil napad na oboževalca, ki je bil oblečen v majico s podobo zvezdnice. Foto: Guliverimage

