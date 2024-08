Poleg italijanskega Milana, kjer je 34-letna ameriška pop zvezdnica nastopila prejšnji mesec, bo ta konec tedna Taylor Swift najbližje slovenskim oboževalcem. Na tri koncerte, ki so na sporedu v četrtek, petek in soboto, bo romalo tudi ogromno Slovencev, vstopnice so kupili že pred več kot letom dni.

Turneja The Eras se bo ustavila na dunajskem stadionu Ernst-Happel, kjer si jo bo v treh večerih skupaj ogledalo več kot 150 tisoč ljudi. Swiftova je turnejo sicer začela že marca lani, ko je z njo obiskala Severno in nato še Južno Ameriko, letošnje poletje pa koncertira po Evropi, kjer bo skupno nanizala kar 51 koncertov.

Pevka je turnejo zasnovala tako, da predstavi bogat opus svoje 18 let trajajoče glasbene kariere, zaradi česar koncert, na katerem zapoje več kot 45 pesmi, traja slabe tri ure in pol. Poleg tega je v turnejo vključila tudi akustični set, kjer oboževalce preseneti s pesmimi, ki jih sicer na turneji ne izvaja redno.

Pred koncertom se v vsako mesto, ki koncerte gosti, pripelje okrog 90 tovornjakov

Za vstopnice je bilo že pred prodajo ogromno povpraševanja, zaradi česar so morali zainteresirani že pred več kot letom dni izraziti svoje zanimanje. Naključni izbranci so nato prejeli kode, s katerimi so poskušali vstopnice kupiti. Te so povsod nemudoma pošle, cene pa so se večinoma gibale med 60 in 300 evrov, dražje vstopnice so vključevale še darila, kot so majice s podobo zvezdnice.

Ob zvezdnici, ki je v svoji karieri izdala 11 albumov, na vsakem koncertu sicer pleše tudi slovenski plesalec Jan Ravnik, skupaj pa zvezdnica za potrebe turneje zaposluje več kot 500 ljudi. Za postavitev odra, osvetljavo in ureditev drugih tehničnih pogojev se že pred koncertom v vsako mesto, ki koncerte gosti, pripelje okrog 90 tovornjakov.

Mesta, ki gostijo zvezdnico, njen prihod obeležijo različno

V številnih mestih, kjer pevka gostuje, različno obeležijo prihod zvezdnice. Županja nemškega mesta Gelsenkirchen je julija, ko je imela Swiftova tam tri koncerte, mesto preimenovala v Swiftkirchen, v Londonu je muzej Victoria & Albert odprl razstavo oblek, ki jih je pevka nosila v karieri.

