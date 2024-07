Kot je zapisala v objavi na družbenem omrežju Instagram, so jo morali zaradi težav z zdravjem odpeljati v bolnišnico, kjer je preživela noč. "Oprostite za ta nepričakovani razvoj dogodkov, a žal nocoj ne bom mogla nastopiti na Campus Fesztivalu," je pojasnila. In dodala: "Ker sem noč preživela v bolnišnici v Budimpešti, moram počivati in upoštevati navodila zdravnikov. Zelo mi je žal za moje oboževalce, ki bodo danes tam, in resnično sem hvaležna za vaše razumevanje."

Zakaj je morala noč preživeti v bolnišnici, ni razkrila, prav tako ni jasno, za kakšne težave z zdravjem gre.

Sporočilo o odpovedi koncerta v Budimpešti, ki ga je na svojem profilu na Instagramu objavila Rita Ora. Foto: Instagram/@ritaora

Odpoved nastopa je presenetila tudi organizatorje

Glasbeni festival v Budimpešti je potekal od srede do nedelje. Kot so pojasnili organizatorji, je Rita Ora v Budimpešto prispela že dva dneva pred koncertom, zato je odpoved presenetila prav vse.

33-letna pevka je imela nekaj dni pred tem koncert pred 50 tisoč ljudmi v Litvi, kjer je nastopila, čeprav je ves večer deževalo. "Litva, navdušila si me! 50 tisoč ljudi v dežju, cenim vsakega izmed vas. Bili ste energični. Vesela sem, da sem na festivalu As Young As Vilnius nastopila kot glavna gostja, bilo mi je v čast," je zapisala v objavi po koncertu.

Preberite tudi: