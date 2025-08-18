Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
15.07

48 minut

odpoved Odiseja koncert Klemen Slakonja

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 15.07

48 minut

Klemen Slakonja odpovedal svoj največji koncert v karieri: Čutim, da trenutno ni pravi čas za to

A. P. K.

Klemen Slakonja | Klemen Slakonja je odpovedal svoj oktobrski koncert v Odiseji. | Foto Gaja Hanuna

Klemen Slakonja je odpovedal svoj oktobrski koncert v Odiseji.

Foto: Gaja Hanuna

Klemen Slakonja, letošnji slovenski predstavnik na Evroviziji, je na družbenih omrežjih sporočil, da odpoveduje svoj oktobrski koncert v Odiseji. "Ko si prazen, potrebuješ veliko tega, kar te polni," je zapisal in dodal, da trenutno za spektakel v Odiseji ni pravi čas.

"Leto 2025 je bilo zame leto velikih preizkušenj in pričakovanj. Po evrovizijski zgodbi in izidu prvega albuma sem si želel še največjega koncerta v svoji karieri. A rezultat na Evroviziji je vse skupaj 'obrnil na glavo'. Ko v nekaj vlagaš vse in potem to ni v enaki meri povrnjeno, ostaneš prazen. In ko si prazen, potrebuješ veliko tega, kar te polni," je iskreno zapisal Slakonja in dodal.

"V tem trenutku to zagotovo niso promocija in vse potrebne obveznosti ob pripravi takšnega koncerta, kot bi si ga želel – spektakla, kot ga Odiseja omogoča," je ob odpovedi koncerta v Odiseji, ki bi se moral zgoditi 17. oktobra, zapisal slovenski igralec, glasbenik in pevec Klemen Slakonja.

Čuti, da trenutno za to ni pravi čas

"Čutim, da trenutno ni pravi čas za to. Po vsem skupaj si želim serije intimnejših koncertov, kot bi nastopal v svoji dnevni sobi. In se po nastopu z vsemi, ki boste prišli, tudi podružil in se vam osebno zahvalil za podporo, ki ste mi jo izkazali na tej moji odisejadi.  Odiseji se zahvaljujem za razumevanje in želim vse najboljše ob zagonu koncertov. Verjamem, da naš čas še prihaja. In hvala vsem, ki ste kupili karte. Denar boste seveda dobili nazaj. Vseeno pa upam, da se vidimo v moji 'dnevni sobi' oktobra, ob izidu zgoščenke in vinilne plošče. Kje in kdaj? Sporočim kmalu …" je še zapisal letošnji slovenski evrovizijski predstavnik in svojim sledilcem zaželel lep preostanek poletja.

Številni oboževalci in podporniki so mu pod objavo zapisali, da je naredil prav, ko se je odločil za ta korak, in ga pri odločitvi podprli.

