Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
22. 8. 2025,
12.08

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Bronja Žakelj Sarajevski filmski festival slovenski film Belo se pere na devetdeset

Petek, 22. 8. 2025, 12.08

1 ura, 7 minut

Film Belo se pere na devetdeset dočakal svetovno premiero

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Belo se pere Sarajevo | Ekipa filma Belo se pere na devetdeset na rdeči preprogi Sarajevskega filmskega festivala | Foto arhiv ustvarjalcev Belo se pere na devetdeset

Ekipa filma Belo se pere na devetdeset na rdeči preprogi Sarajevskega filmskega festivala

Foto: arhiv ustvarjalcev Belo se pere na devetdeset

Na Sarajevskem filmskem festivalu je svetovno premiero doživela filmska priredba knjižne uspešnice Belo se pere na devetdeset, iskrene, pretresljive in pogumne avtobiografske izpovedi novinarke in pisateljice Bronje Žakelj.

Film Belo se pere na devetdeset, ki je v koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije nastajal skoraj sedem let, je bil deležen izjemnega sprejema občinstva, ki ga je nagradilo z dolgim aplavzom in ovacijami.

Po slavnostni rdeči preprogi Sarajevskega filmskega festivala so se pred filmsko projekcijo sprehodili filmski ustvarjalci in igralci, med njimi Iva Krajnc BagolaTjaša ŽeleznikJurij Zrnec, Lea CokAnica Dobra, avtorica romana Bronja Žakelj, producent Aleš Pavlin in režiser Marko Naberšnik.

Producent Aleš Pavlin, avtorica romana Bronja Žakelj in režiser Marko Naberšnik na svetovni premieri v Sarajevu | Foto: arhiv ustvarjalcev Belo se pere na devetdeset Producent Aleš Pavlin, avtorica romana Bronja Žakelj in režiser Marko Naberšnik na svetovni premieri v Sarajevu Foto: arhiv ustvarjalcev Belo se pere na devetdeset "Občutki so neopisljivo lepi. Želeli smo si svetovne premiere prav na festivalu v Sarajevu, v prisotnosti celotne ekipe, glavnih igralcev, Bronje in režiserja – in to smo tudi uresničili. Ker se film dogaja v času nekdanje države, bo s tem začetkom pritegnil širšo regionalno pozornost, dodatno zanimanje pa prinaša tudi udeležba velike filmske zvezde Anice Dobra," je povedal producent Aleš Pavlin.

Med snemanjem filma so se spopadali z različnimi izzivi, zahtevna je bila predvsem pot v obdobje pred 40 leti, kar je zahtevalo veliko natančnosti pri scenografiji in kostumografiji, pa tudi dodatna sredstva. Film Belo se pere na devetdeset predstavlja Pavlinov življenjski projekt. "S tem filmom sem se ukvarjal skoraj sedem let, še preden je roman prejel nagrado kresnik. Veliko je bilo poslovnih in osebnih preizkušenj, a ob zavedanju, kakšen film nam je uspelo ustvariti, bo ta projekt zagotovo ostal eden najpomembnejših v mojem življenju," je še povedal.

Tudi avtorici romana Bronji Žakelj je premiera v Sarajevu veliko pomenila. "Nenavadni občutki se porajajo ob filmu o življenju, ki si ga že odživel," je dejala, "gre za po eni strani lepo, po drugi strani pa zahtevno izkušnjo, ker se je pred mojimi očmi še enkrat vse odvilo – tisto, kar je bilo lepo, in tudi tisto, kar je bilo hudo."

Preberite še:

Bronja Žakelj
Trendi Kot najstnica je zaradi raka izgubila mamo, nato je za njim dvakrat zbolela sama #intervju
Bronja Žakelj Sarajevski filmski festival slovenski film Belo se pere na devetdeset
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.