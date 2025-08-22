Film Belo se pere na devetdeset dočakal svetovno premiero

Na Sarajevskem filmskem festivalu je svetovno premiero doživela filmska priredba knjižne uspešnice Belo se pere na devetdeset, iskrene, pretresljive in pogumne avtobiografske izpovedi novinarke in pisateljice Bronje Žakelj.

Film Belo se pere na devetdeset, ki je v koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije nastajal skoraj sedem let, je bil deležen izjemnega sprejema občinstva, ki ga je nagradilo z dolgim aplavzom in ovacijami.

Po slavnostni rdeči preprogi Sarajevskega filmskega festivala so se pred filmsko projekcijo sprehodili filmski ustvarjalci in igralci, med njimi Iva Krajnc Bagola, Tjaša Železnik, Jurij Zrnec, Lea Cok, Anica Dobra, avtorica romana Bronja Žakelj, producent Aleš Pavlin in režiser Marko Naberšnik.

Producent Aleš Pavlin, avtorica romana Bronja Žakelj in režiser Marko Naberšnik na svetovni premieri v Sarajevu Foto: arhiv ustvarjalcev Belo se pere na devetdeset "Občutki so neopisljivo lepi. Želeli smo si svetovne premiere prav na festivalu v Sarajevu, v prisotnosti celotne ekipe, glavnih igralcev, Bronje in režiserja – in to smo tudi uresničili. Ker se film dogaja v času nekdanje države, bo s tem začetkom pritegnil širšo regionalno pozornost, dodatno zanimanje pa prinaša tudi udeležba velike filmske zvezde Anice Dobra," je povedal producent Aleš Pavlin.

Med snemanjem filma so se spopadali z različnimi izzivi, zahtevna je bila predvsem pot v obdobje pred 40 leti, kar je zahtevalo veliko natančnosti pri scenografiji in kostumografiji, pa tudi dodatna sredstva. Film Belo se pere na devetdeset predstavlja Pavlinov življenjski projekt. "S tem filmom sem se ukvarjal skoraj sedem let, še preden je roman prejel nagrado kresnik. Veliko je bilo poslovnih in osebnih preizkušenj, a ob zavedanju, kakšen film nam je uspelo ustvariti, bo ta projekt zagotovo ostal eden najpomembnejših v mojem življenju," je še povedal.

Tudi avtorici romana Bronji Žakelj je premiera v Sarajevu veliko pomenila. "Nenavadni občutki se porajajo ob filmu o življenju, ki si ga že odživel," je dejala, "gre za po eni strani lepo, po drugi strani pa zahtevno izkušnjo, ker se je pred mojimi očmi še enkrat vse odvilo – tisto, kar je bilo lepo, in tudi tisto, kar je bilo hudo."

Preberite še: