Na novembrskih predsedniških volitvah se bo republikanec Donald Trump za Belo hišo najverjetneje spopadel z demokratko Kamalo Harris. Glede na to, da ameriške predsedniške volitve odločajo volivci v nekaj ključnih zveznih državah, bo vsak glas pomemben. Če bodo volitve tesne, lahko jeziček na tehtnici prevesijo volivci, ki jih bodo o glasovanju za to ali ono stran prepričali kakšni vplivni posamezniki. Za republikanca Donalda Trumpa zadnje čase goreče navija tehnološki milijarder Elon Musk, na demokratski strani pa upajo, da jih bo tako kot leta 2020 podprla glasbena superzvezdnica Taylor Swift.

Januarja letos je anketa javnomnenjske agencije Redfield & Wilton Strategies, ki jo je naročila ameriška revija Newsweek, pokazala, da bo 18 odstotkov od vprašanih 1.500 volivcev "bolj verjetno" ali "precej bolj verjetno" glasovalo za kandidata, ki ga bo podprla superzvezdnica Taylor Swift. Od 1.500 vprašanih je bilo 45 odstotkov ljubiteljev glasbe Swiftove.

Bo Swiftova javno podprla Harrisovo?

Swiftova za zdaj molči glede letošnjih predsedniških volitev, a demokrati upajo, da jih bo javno podprla tako kot pred predsedniškimi volitvami leta 2020. Takrat je Swiftova na Instagramu objavila torto, na kateri je bil napis Biden-Harris 2020.

Da bo glasovala za Joeja Bidna in Kamalo Harris je Swiftova potrdila tudi v intervjuju za ameriško revijo V. To je bilo prvič, da je kakšen od dobitnikov grammyja javno podprl kakšnega od predsedniških kandidatov.

Swiftova leta 2020 odločno proti Trumpu

V intervjuju za revijo V je Swiftova med drugim dejala, da sta Biden in Harrisova ZDA dala možnost, da začnejo proces zdravljenja, ki ga tako nujno potrebujejo.

"Sprememba, ki jo najbolj potrebujemo, je izvolitev predsednika, ki priznava, da si temnopolti ljudje zaslužijo počutiti varne in zastopane, da si ženske zaslužijo pravico do izbire, kaj se bo zgodilo z njihovim telesom, in da si skupnost LGBTQIA+ zasluži priznanje in vključenost," je takrat povedala Swiftova.

Oboževalci Swiftove, ki podpirajo Harrisovo

Potem ko je Harrisova v nedeljo napovedala svojo predsedniško kandidaturo, je bil na X (prej Twitter) in Instagramu odprt račun Oboževalci Swiftove za Harrisovo oziroma Swifties for Harris v izvirniku.

Račun oboževalcev se opisuje kot koalicija, ki je pripravljena mobilizirati oboževalce Taylor Swift, da pomagajo demokratskim kandidatom na volitvah. Čeprav ni povezan s Swiftovo, račun upa, da bo pritegnil pevkino pozornost, še piše Newsweek.

Od Trumpovega nasprotnika do zaveznika

Če demokrati še čakajo na Swiftovo, pa imajo republikanci že popolnoma na svoji strani tehnološkega milijarderja Elona Muska. Ta pred predsedniškimi volitvami leta 2016 ni bil ravno navdušen nad Donaldom Trumpom, po zmagi na volitvah pa mu je postal vse bolj naklonjen.

V Južni Afriki rojeni ameriški poslovnež Elon Musk je najbogatejši človek na svetu, saj ima pod palcem nekaj več kot 251 milijard dolarjev (okoli 231 milijard evrov), zato lahko republikancem donira veliko denarja. Zelo pomemben je tudi zato, ker je od jeseni 2022 lastnik družbenega omrežja X (nekdaj Twitter), kar mu z uporabo algoritmov omogoča vpliv na javno mnenje. Musk ni samo lastnik omrežja X, ampak njegov račun na tem omrežju spremlja več kot 190 milijonov uporabnikov, tako da ga lahko imamo za kralja X, tako kot je bil Trump nekdaj kralj Twitterja. Omrežje X je tako za Muska, ki lahko s svojimi objavami zelo vpliva na javno mnenje, zelo velik megafon. Foto: Guliverimage

Vprašanje je, koliko je na Muskovo postopno spreobrnitev po volitvah leta 2016 vplivalo dejstvo, da njegovi poslovni projekti, kot sta Tesla ali SpaceX, potrebujejo državno podporo.

Trump javno ponižuje Muska

Trump tega dejstva očitno ni pozabil, saj je leta 2022 objavil fotografijo Muskovega obiska v Beli hiši in trdil, da ga je Musk prosil za pomoč pri njegovih različnih subvencioniranih projektih in izrazil podporo republikanski stranki.

"Lahko bi mu rekel, naj poklekne in prosi, in on bi to storil," je poniževalno do Muska zapisal Trump.

Leta 2022 Musk prvič javno podpre republikance

Pred vmesnimi kongresnimi volitvami leta 2022 je Musk prvič javno oznanil, da bo volil za republikance. Obenem je za republikanskega predsedniškega kandidata podprl floridskega guvernerja Rona DeSantisa in javno podvomil, ali je zaradi svoje starosti Trump primeren za predsednika ZDA.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

Zdaj pa je Musk spet popolnoma na Trumpovem vlaku. Po atentatu na Trumpa je javno podprl republikanskega predsedniškega kandidata. Republikancem naj bi v času kampanje vsak mesec dal dobrih 41 milijonov evrov. Musk je tudi navdušeno pozdravil izbiro senatorja iz Ohia J. D. Vancea za Trumpovega podpredsedniškega kandidata.

Politični supervplivnež, ki ga obožujejo milijoni

Musk za republikance ni pomemben samo zaradi svojih donacij, ampak predvsem zaradi svojega javnomnenjskega vpliva. V lasti ima družbeno omrežje X (nekdaj Twitter), na katerem lahko pomaga pri širjenju prorepublikanskih stališč.

Poleg tega ima njegov račun na X kar 190 milijonov sledilcev, zato je seveda izjemno močen politični vplivnež. Tudi sam ima tako kot Trump številne goreče občudovalce.

Nasprotniki ga označujejo za zlobnega princa

Seveda na demokratski strani nad Muskom zaradi njegovih stališč v zadnjih letih niso navdušeni. Nadeli so mu vzdevek zlobni princ, primerjajo ga z domišljijskimi zlobnimi bogataši iz filmov o Jamesu Bondu, kot je Ernst Stavro Blofeld, ali dr. Zlobcem (dr. Evil) iz filmov o Austinu Powersu, ki je parodija bondiad.