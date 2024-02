Biden se norčuje iz teorij zarote o Taylor Swift

Gre za t. i. meme "Dark Brandon" (sl. Temačni Brandon). Objava je povezana z zmago moštva Kansas City Chiefs nad San Francisco 49ers. Izid je bil 25:22. Super Bowla se je udeležila tudi zvezdnica Taylor Swift, ki je tako podprla svojega fanta, igralca Kansas City Chiefs Travisa Kelceja.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE