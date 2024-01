Bo Taylor Swift EU pomagala pri mobilizaciji volivcev?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Schinas je ob današnji predstavitvi ukrepov, namenjenih večjemu vplivu mladih na evropske politike, mlade Evropejce pozval tudi k udeležbi na evropskih volitvah, ki bodo potekale od 6. od 9. junija. Pri tem je poudaril, da so ravno mladi tisti, ki so najučinkovitejši pri pozivanju k udeležbi na volitvah.

Obrnil se je na ameriško glasbenico Taylor Swift, ki je septembra lani mlade Američane v objavi na družbenih omrežjih pozvala, naj se registrirajo za volitve. To jih je dan po objavi storilo 35 tisoč, je dejal podpredsednik komisije, pristojen za spodbujanje evropskega načina življenja.

Swiftova bo imela na dan Evrope koncert v Parizu

"Taylor Swift bo imela 9. maja na dan Evrope koncert v Parizu in močno upam, da bo podoben poziv namenila tudi mladim Evropejcem," je pozval. Izrazil je upanje, da njegovo novinarsko konferenco spremlja tudi kdo iz ekipe Taylor Swift in da ji bo predal prošnjo.

Ameriška pop zvezdnica, ki jo je ameriška revija Time decembra lani razglasila za osebnost leta 2023, se bo v francoski prestolnici mudila v okviru svoje turneje Eras Tour.

Na volitvah pred petimi leti je sicer udeležba med volilnimi upravičenci, mlajšimi od 25 let, na ravni Unije znašala 42 odstotkov, med tistimi, starimi od 25 do 39 let, pa 47 odstotkov. Volitev se je sicer maja 2019 udeležilo nekaj več kot 50 odstotkov volilnih upravičencev.