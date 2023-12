Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Swiftova je za revijo povedala, da je ob prejetju naziva najbolj ponosna in najsrečnejša.

Swiftova je za revijo povedala, da je ob prejetju naziva najbolj ponosna in najsrečnejša. Foto: Reuters

Swiftova je za revijo povedala, da je ob prejetju naziva najbolj ponosna in najsrečnejša.

Med kandidati tudi Ši, Putin in Barbie

Odgovorni urednik revije Sam Jacobs je v utemeljitvi pevko opisal kot "redko osebo, ki je hkrati pisateljica in junakinja lastne zgodbe". Dodal je, da je "našla način, kako preseči meje in biti vir svetlobe". Na odločitev o podelitvi naziva je poleg njene izjemno uspešne turneje vplivalo tudi ponovno snemanje njenega albuma 1989, ki velja za najhitreje prodajano ploščo tega leta. Pred kratkim je postala tudi prva tekstopiska, ki je prejela sedem nominacij za grammyja za pesem leta, prejšnji mesec pa je postala milijarderka, kar je uspelo le trem drugim glasbenikom – Rihanni, Beyonce in Jay-Z-ju.

Med kandidati za naziv, ki jih je revija objavila v ponedeljek, so bili tudi kitajski predsednik Ši Džinping, ruski predsednik Vladimir Putin, lutka Barbie, stavkajoči hollywoodski scenaristi in igralci, izvršni direktor OpenAI Sam Altman, Trumpovi tožilci, kralj Karel III. in predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell.

Prejšnja leta so naziv osebnosti leta, ki ga revija podeljuje že od leta 1927, med drugim prejeli Elon Musk, Joe Biden, Greta Thunberg, Barack Obama, papež Frančišek, Angela Merkel in Vladimir Putin. Naziv sicer podelijo osebi, skupini ali konceptu, ki je imel v zadnjih 12 mesecev največji vpliv.

Preberite tudi: