Študija razkriva: to je najbolj seksi plešasti moški leta 2023

Študija je bila opravljena glede na zadetke na Googlu. Preverili so, kolikokrat v zadnjem letu so uporabniki Googla izbrane moške iskali poleg besed brez majice ali gol.

Preučili so tudi njihovo višino, neto premoženje in kako sijoče je njihovo lasišče. Vsakemu so pripisali oceno, kako seksi je na lestvici od 1 do 10.

Prince William is the sexiest bald man of 2023.

He beat these men 👇🏾 https://t.co/T5da7qlIQZ pic.twitter.com/Njtvr19Af5 — Lorraine King (@lorrainemking) November 17, 2023

Na oceno Jeffa Bezosa vplivalo njegovo premoženje

Na prvo mesto lestvice se je uvrstil princ William z oceno 9,88, sledila pa sta mu lanski zmagovalec Vin Diesel in Jason Statham. Na četrto mesto se je uvrstil igralec Samuel L. Jackson, na peto pa ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, pri čemer je na njegovo oceno vplivalo predvsem premoženje v vrednosti 145 milijard dolarjev.

Na šestem mestu sledi nekdanji košarkar Michael Jordan, ki je prejel tudi naziv najbolj seksi plešasti športnik leta 2023.

Celotna lestvica najbolj seksi plešastih moških leta 2023 in njihove ocene:

princ William – 9,88/10 Vin Diesel – 8,81/10 Jason Statham – 8,51/10 Samuel L. Jackson – 7,31/10 Jeff Bezos – 7,12/10 Michael Jordan – 7,95/10 Dwayne Johnson – 6,90/10 Shemar Moore – 6,75/10 Shaquille O’Neal – 6,50/10 Terry Crews – 6,32/10

Reboot je preveril, kolikokrat v zadnjem letu so uporabniki Googla princa Williama iskali poleg besed brez majice ali gol. Foto: Reuters

