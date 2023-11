Ob prejetju naziva je Dempsey dejal, da je vesel, da se je to zgodilo na tej točki njegovega življenja. "Lepo je biti prepoznaven in seveda je to všeč tudi mojemu egu, vendar mi ta naziv daje podlago, da ga uporabim za kaj pozitivnega," je povedal.

Patrick Dempsey has been crowned PEOPLE’s 2023 #SexiestManAlive. 😍 Don’t forget to grab your issue on newsstands this week! https://t.co/4eYnCAG1Zr pic.twitter.com/PhU98tLNsS — People (@people) November 8, 2023

Na vprašanje, kaj mu je šlo po glavi, ko je prvič slišal novico, je odgovoril, da je bil sprva popolnoma šokiran, nato pa se je začel smejati, kot da je to le šala. "Vedno sem bil le družica," se je pošalil in dodal: "Popolnoma sem pozabil na ta naziv in nikoli nisem niti pomislil, da bi bil lahko v tem položaju."

Derek oz. McDreamy iz serije Talenti v belem

Patrick Dempsey je vsem najbolj poznan po svoji vlogi nevrokirurga Dereka Shepherda oziroma McDreamyja iz serije Talenti v belem (Grey's Anatomy). Pred leti je v čast svoji pokojni mami ustanovil tako imenovani Dempsey Center za podporo bolnikom z rakom in njihovim bližnjim. Od leta 1999 je poročen z umetnico ličenja Jillian Dempsey (prej Fink), s katero imata tri otroke – 21-letno hčer Talulo ter 16-letna dvojčka Darbyja in Sullivana.

Revija People tovrstni izbor sicer prireja že od leta 1985. Lani je naziv prejel igralec Chris Evans.

Igralec je pred leti v čast svoji pokojni mami ustanovil tako imenovani Dempsey Center za podporo bolnikom z rakom in njihovim bližnjim. Foto: Guliverimage

