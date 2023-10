Najbolj seksi moški leta 2022 potrdil govorice

"Načrtovanje poroke zahteva veliko dela. Tisti, ki ste poročeni, veste. Zdaj ko sva šla čez to, uživava v življenju, in se pripravljava na jesen, moj najljubši letni čas," je o obdobju po poroki povedal Chris Evans.

"Načrtovanje poroke zahteva veliko dela. Tisti, ki ste poročeni, veste. Zdaj ko sva šla čez to, uživava v življenju, in se pripravljava na jesen, moj najljubši letni čas," je o obdobju po poroki povedal Chris Evans. Foto: Guliverimage

"Poročil sem se," je 42-letni Evans povedal na prireditvi. Njegovi oboževalci so novico sprejeli z navdušenjem, za kar se jim je zahvalil in dodal, da je bila poroka "res super". "Imela sva dve slovesnosti. Eno na vzhodni obali in eno na Portugalskem, od koder izvira moja žena. Poroka tam je potekala v portugalskem jeziku," je pojasnil in dodal, da sta bila oba obreda "čudovita".

Kot je še povedal, z ženo zdaj uživata v miru, saj je načrtovanje poroke končno za njima: "Načrtovanje zahteva veliko dela. Tisti, ki ste poročeni, veste. Zdaj ko sva šla čez to, uživava v življenju in se pripravljava na jesen, moj najljubši letni čas. "

Pred poroko v zvezi dve leti

Govorice, da sta se Chris Evans in njegova 26-letna partnerka Alba Baptista, s katero sta bila pred poroko v zvezi slabi dve leti, poročila, so se razširile prejšnji mesec. Revija People je takrat poročala, da je par stopil pred oltar na njunem domu v okolici Bostona, kjer se je Evans tudi rodil.

Tam so namreč ujeli številne zvezdnike in Evansove dobre prijatelje. Slovesnosti so se med drugim udeležili Robert Downey Jr. z ženo Susan Downey, Chris Hemsworth z ženo Elso Pataky, Jeremy Renner, John Krasinski in Emily Blunt. Gre za igralce, ki so kakorkoli sodelovali z Evansom, večinoma v seriji filmov Maščevalci (Avengers). Portal PageSix je takrat poročal, da so gostje za udeležbo na poroki morali podpisati pogodbe o nerazkritju informacij, uporaba telefonov pa je bila prepovedana.

Evans in Baptistova sta sicer v razmerju od leta 2022, vendar svoje zasebno življenje skrbno varujeta. Istega leta je revija People Evansa razglasila za najbolj seksi moškega leta 2022, ta pa je dejal, da si kmalu želi "žene, otrok in družine".

Evansa je vloga Marvelovega superjunaka Stotnika Amerika, ki ga igra vse od leta 2001, izstrelila med najuspešnejše in najprepoznavnejše igralce v Hollywoodu. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: