Zaželeni zvezdnik se je poročil

42-letni igralec se je s 16 let mlajšo igralko Albo Baptisto poročil na zasebnem posestvu v Cape Codu v Massachusettsu. Slovesnosti so se udeležili številne znane osebnosti in zvezdniki, med drugim tudi Robert Downey Jr. z ženo Susan, Chris Hemsworth z ženo, Elsa Pataky, Jeremy Renner, John Krasinski in Emily Blunt, poroča People.

Zvezdnik filma Stotnik Amerika: Prvi maščevalec Evans se je z Baptisto poročil na zasebnem obredu v strogi tajnosti. Povabljenci so namreč podpisali pogodbe o nerazkritju informacij, uporaba telefonov pa je bila prepovedana, poroča PageSix.

"Zaljubljena sta in Chris še nikoli ni bil tako srečen," je povedal vir blizu para, ki je njuno razmerje že lani označil za resno. "Njegova družina in prijatelji jo obožujejo," je še povedal.

Chris Evans je lani o poroki spregovoril, da je to nekaj, kar si želi. Foto: Guliverimage

Evans je najbolj znan po svoji vlogi v Marvelovi franšizi Stotnik Amerika, a tudi njegova 26-letna žena je na filmskih festivalih že prejela kar nekaj častnih nagrad, najbolj znana pa je po vlogi Gospa Harris gre v Pariz. Albina mati je prevajalka, zato tudi ona govori pet jezikov: portugalsko, angleško, nemško, francosko in špansko.

Alba Baptista govori kar pet jezikov. Foto: Profimedia

Evans je o poroki spregovoril že leta 2022, ko je povedal, da je to nekaj, kar si želi. "To je absolutno nekaj, kar si želim, ženo, otroke, da si bom ustvaril družino. Ko beremo o najboljših umetnikih, pa naj bodo to slikarji, igralci, pisatelji, vsi pravijo, da je njihovo najboljše delo nastalo o njihovih zvezah, o ljubezni, ki so jo našli in delili, in družinah, ki so si jih ustvarili, in da to, na kar so najbolj ponosni, ni njihovo delo," je še povedal Evans.