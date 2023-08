Slovenska igralka in nekdanji košarkar stopila pred oltar #foto

Par se je spoznal leta 2020, leta 2021 sta se zaročila, decembra lani pa tudi prvič postala starša in se razveselila rojstva hčerke Lune.

Poročila ju je njuna prijateljica Melita Kuhar

Po treh letih zveze sta pred oltar stopila v Gostilni Mars v Brestu pri Igu. Kot poroča portal Metropolitan, je zakonca Kolarević poročila njuna prijateljica Melita Kuhar, znana družinska in partnerska terapevtka, ki je na družbenih omrežjih zapisala: "Z največjim veseljem sem danes, kot pooblaščenka Republike Slovenije, združila v zakonski stan prijatelja Majo Pinterič in Grego Jakhela Kolarevića. Trajalo bo!"

Fotografija s poroke, ki jo je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram objavila Maja Pinterič Kolarević. Foto: Instagram/Maja Pinterič Kolarević

Doživela spontani splav

Pintarič Kolarevićeva je marca lani, nekaj mesecev pred rojstvom hčerke Lune, na družbenem omrežju Instagram objavila čustven zapis, v katerem je razkrila, da je leta 2021 doživela spontani splav. V spomin na to si je na nogo tetovirala rumenjak in zapisala, da "morajo včasih stvari počakati na svoj pravi čas". In dodala: "Čeprav to vem, nič manj ne boli, vendar sem se zaradi te izkušnje naučila veliko in vem, da je tako usojeno. Pozdrav vsem mojim bojevnicam."

