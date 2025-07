Adijo, dopustniški kaos! Z eno aplikacijo rešite parkiranje, vinjete, trajekte in Flixbus.

Ste že bili v tej situaciji? Zgodaj popoldne, sonce pripeka na vašo razgreto glavo, v bližnji slaščičarni vas mami osvežilna limonada in pregrešno okusen sladoled, vi pa že deset minut blodite med avtomobili in iščete parkirni avtomat. V roki stiskate kup kovancev, ki jih morda niti ni dovolj. Vsi okoliški avtomobili so že "okrašeni" z opozorili mestnega redarstva, vaš čas pa neusmiljeno teče.

Morda vam je bolj znan ta scenarij: končno prispete v trajektno pristanišče. V vrsti pred blagajno je dvajset ljudi, otroci postajajo nestrpni, vi pa sumite, da bo trajekt, ki ste ga želeli ujeti, vsak hip odplul brez vas. Če bi lahko čas zavrteli nazaj, bi vozovnico kupili že zjutraj, kar s telefonom.

Se sliši znano? Vsem tem tipičnim dopustniškim težavam se lahko preprosto izognete z eno samo aplikacijo – Aircash.

Aircash je mobilna aplikacija in elektronska denarnica, s katero lahko hitro, varno in brez gotovine opravite vrsto vsakdanjih opravil – od plačila parkirnine in nakupa vozovnic do pošiljanja denarja in dviga gotovine na bankomatih. Vse imate na enem mestu: na vašem telefonu. Ni potrebe po več različnih aplikacijah, iskanju drobiža ali tiskanju potrdil. Aircash deluje po vsej Hrvaški, Sloveniji in številnih evropskih državah, zato je zanesljiv sopotnik za vsak dopust ali potovanje.

Foto: Aircash

Poletno parkiranje v obalnih mestih zna biti prava mini drama. Iskanje parkomata v razgretem asfaltu, iskanje prave cone, boj in brskanje po torbici za evre ... V Aircashu je vse to rešeno v nekaj potezah, tako preprosto gre:

Odprite aplikacijo Aircash. Izberite Marketplace → Parking. Vpišite registrsko številko avtomobila ter izberite mesto in cono (lokacijo lahko aplikacija zazna samodejno). Izberite, ali želite plačati za eno uro, ves dan ali teden. Potrdite plačilo – in že ste prosti. Brez potiskanja listkov pod brisalce.

Z aplikacijo se izognete nepotrebnemu tekanju in iskanju, globam, ki močno obremenijo vaš proračun, in predvsem – prihranite si živce.

Foto: Aircash

Na otok brez panike: trajektna vozovnica naj čaka vas in ne obratno

Prebudite se v senci borovcev, spijete kavo na terasi, v ozadju se sliši valovanje morja, vse poteka mirno in sproščeno ... Dokler ne prispete v pristanišče. Tam vas čaka kaos: dolga kolona, vročina, avtomobili hupajo, nekdo se prepira z redarjem, trajekt je skoraj poln. Vaša boljša polovica zavije z očmi, med otroci se takoj vname prepir.

Zakaj bi si to delali?

Z aplikacijo Aircash lahko svojo vozovnico za trajekt Jadrolinija kupite vnaprej – kar z ležalnika: V Aircashu izberite Marketplace → Jadrolinija. Vnesite izhodišče, destinacijo in datum. Potrdite nakup. Vozovnica bo poslana na vaš email naslov – vedno pri roki.

Včasih je razlika med živčno vojno in sproščenim prečkanjem morja le ena dobro izbrana aplikacija.

Foto: Aircash

Če se med dopustom ali izletom odločite za pot s Flixbusom, lahko vozovnice prav tako kupite znotraj Aircash aplikacije. Brez tiskanja, brez zamudnih registracij in brez skakanja po spletnih straneh:

Izberite Marketplace → Flixbus. Vpišite odhod, destinacijo, datum in število vozovnic. Izberite ustrezno linijo in plačajte.

Tako enostavno, kot bi naročili pico. Pravzaprav naročite si pico ter siti in zadovoljni pričakajte vaš avtobus, medtem ko drugi iščejo terminal za nakup vozovnice.

Foto: Aircash

Vinjeta: rešen problem, še preden se zbudite

Vinjeta je ena izmed tistih stvari, ki jih človek pozabi ravno takrat, ko je že na poti. Vsi smo že vsaj enkrat doživeli tisti neprijetni trenutek, ko se sredi avtoceste spomnimo, da še vedno vozimo brez vinjete. Marsikdo ima ravno takrat še "izjemno srečo", da naleti na nadzor vinjet.

Aircash vam omogoča, da jo kupite, še preden si nataknete sončna očala:

Odprite Marketplace → Buy European e-vignettes. Izberite državo (npr. Avstrija, Slovenija, Madžarska) in vrsto vinjete. Vnesite registrsko številko in izberite obdobje uporabe. Potrdite plačilo.

Ni nalepk, ni iskanja bencinskih servisov, ni možnosti, da bi pozabili.

Zakaj Aircash? Ker ste si zaslužili sproščen dopust. Ne gre le za aplikacijo – gre za to, da si po celem letu dela zaslužite oddih, ki bo resnično brez zapletov. Z Aircash uredite: parkirnine v hrvaških mestih

vozovnice za trajekt Jadrolinije

Flixbus karte

Hrvaške, Avstrijske, Madžarske ... vinjete In to brez čakanja, brez stresa in brez dodatnih aplikacij. Prenesite Aircash tukaj

Foto: Aircash