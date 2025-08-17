Irec Rory Townsend (Q36,5) je zmagovalec enodnevne kolesarske klasike v Hamburgu. Po 207,4 km je slavil iz skupine ubežnikov in sprinterje za las zadržal za sabo na ciljni črti. Na dirki sta nastopila dva Slovenca, Matevž Govekar in Matej Mohorič, a nista bila pri vrhu. Končal jo je le Govekar na 63. mestu.

Townsend je bil del četverice ubežnikov, ki je bila od desetega kilometra preizkušnje v ospredju. Toda v ozadju je glavnina nadzorovala položaj in bila tudi po zadnjem prečkanju strmega klanca Waseberg (700 m/9,1 %) vsega pol minute za ubežniki.

Toda trojica, ki je še ostala v ospredju, je dobro sodelovala in izkoristila nekaj malega spogledovanja v glavnini. Townsend je nato pospešil od preostale dvojice nekaj sto metrov pred ciljem in za nekaj dolžin kolesa ugnal ostale favorite v glavnini.

Za 30-letnega Irca je bila to šesta zmaga v karieri, a daleč največja in edina v svetovni seriji. Letos je postal tudi irski državni prvak na cestni dirki.

RORY TOWNSEND HOLDS ON 😱



A sensational ride from Townsend to take the biggest win of his career from the early breakaway at Cyclassics Hamburg. pic.twitter.com/Bl3bJUTYAY — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 17, 2025

Drugo mesto je v Hamburgu pripadlo Belgijcu Arnaudu De Lieju (Lotto), tretje pa Francozu Paulu Magnieru (Soudal Quick-Step). Prvi favorit Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) je bil četrti, njegov rojak Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) pa deseti.

Na zadnji od dveh nemških klasik v svetovni seriji sta nastopila dva Slovenca, oba v dresu Bahrain-Victoriousa. Matevž Govekar je zasedel 63. mesto z zaostankom 1:29 minute, Matej Mohorič pa preizkušnje ni končal.

Najboljšo slovensko uvrstitev na klasiki po Hamburgu ima tako še naprej Borut Božič iz leta 2011, ko je bil tretji.

Naslednja preizkušnja svetovne serije bo od srede petdnevna dirka po Belgiji, v soboto pa se bo začela dirka po Španiji, na kateri bosta predvidoma nastopila dva Slovenca, Domen Novak in Gal Glivar.

