Urška Žigart po drami ostala brez skupne zmage na Dirki po Romandiji

Švicarka Elise Chabbey (FDJ-SUEZ) je skupna zmagovalka Dirke po Romandiji, potem ko je na zadnji etapi osvojila tretje mesto in v skupnem seštevku prehitela Urško Žigart (AG Insurance-Soudal), vodilno pred zadnjo etapo. Žigart je na 122 kilometrov dolgi tretji etapi s petimi kategoriziranimi vzponi v kraju Aigle popustila na zadnjem vzponu, na spustu zapeljala s trase, v zadnjem poskusu lova za tremi ubežnicami pa ji je zmanjkalo moči. Tretjo etapo je končala na enajstem mestu, skupno pa je osvojila drugo mesto.

32-letna Elise Chabbey je na koncu Žigart v skupnem seštevku prehitela za sedem sekund, tretje mesto je pripadlo Yari Kastelijn (Fenix-Deceuninck), ki je zaostala 20 sekund.

Zadnjo etapo je sicer dobila Madžarska Blanka Vas (SD Worx), ki je bila v ciljnem sprintu močnejša od Paule Blasi (Uae Team ADQ) in skupne zmagovalke Elise Chabbey (FDJ-SUEZ). Zmagovalka zadnje etape je sicer prejela še bonus odbitka desetih sekund, drugouvrščena šestih, tretja pa štirih sekund. Žigart je tretjo etapo sklenila na desetem mestu z zaostankom enajstih sekund.

Etapa je bila bolj kot ne odločena na zadnjem vzponu dneva na Antagnes (1,2 km/9 %) deset kilometrov pred ciljem, na katerem je Elise Chabbey napadla, Slovenki pa ji ni uspelo odgovoriti, tako da si je Švicarka hitro privozila dobrih deset sekund prednosti. Na spustu je za nameček Žigart zapeljala s trase, tako da je zaostanek narasel tudi na 28 sekund. V zadnjih ravninskih kilometrih je nato Slovenka skušala storiti vse, da bi skupaj z zasledovalno skupino ujela ubežne tri kolesarke, zaostanek se je tik pred koncem spustil na sedem sekund, a bližje od tega ni šlo. Razočarano Slovenko so nato v solzah v cilju tolažile ekipne kolegice.

Napad Chabbey na zadnjem vzponu:

🔥 El 𝐚𝐭𝐚𝐪𝐮𝐞 de Chabbey con la española Paula Blasi a su lado



😬 Urška Žigart, en problemas en el desenlace de Romandía#LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/0vVSNocRTP — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 17, 2025

Zaključek etape:

🙌🏻 Increíble desenlace en el Tour de Romandía femenino



✅ 𝐄𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐛𝐛𝐞𝐲 le levanta la general a Urska Zigart y Paula Blasi se queda cerca del triunfo en la victoria de Blanka Vas #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/UgG7tDaYsI — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 17, 2025

Žigart je bila na Dirki po Romandiji na petkovi prvi etapi v vožnji na čas druga, v soboto pa je na drugi etapi prav tako zasedla drugo mesto, tako da je z osmimi sekundami prednosti prevzela vodstvo v skupnem seštevku in oblekla rumeno majico vodilne, ki pa ji je danes ni uspelo ubraniti.

28-letna slovenska kolesarka, ki jo je v Švici spremljal tudi zaročenec Tadej Pogačar, je edino zmago med profesionalkami na tujem dosegla leta 2021, ko je bila najboljša na četrti etapi Dirke po Valencii. Ob tem ima še pet zmag na državnem prvenstvu. Trenutno najboljša slovenska kolesarka je sicer sredi julija osvojila deveto mesto na Dirki po Italiji, kar je njena najboljša uvrstitev na največjih treh preizkušnjah. Na obeh gorskih etapah je zasedla mesto v deseterici. Pred tem je Dirko po Švici končala na petem mestu, kar je bil do danes njen najboljši rezultat v karieri.

Še pred petkovim startom dirke se je sicer zgodil zaplet, saj so organizatorji diskvalificirali pet ekip, štiri iz svetovne serije, zaradi spora glede varnostnih sledilnikov GPS.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: