Ob visokih zunanjih temperaturah ste morda opazili, da se mleko, čeprav ga imate shranjenega v hladilniku, poleti pokvari hitreje. Da mleka ne bi zavrgli in se izognili pretiranemu zapravljanju denarja za nakup tega osnovnega živila, smo preverili, zakaj se to zgodi in kaj lahko storite, da se hitremu kvarjenju mleka učinkovito izognete. "Mleko, ki se je začelo kvariti, ni nujno nevarno za zdravje," ob tem opozarjajo na NIJZ.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so opozorili, da je kvarjenje živil naraven proces, zaradi katerega se živilom poslabšajo organoleptične lastnosti, kot so izgled, barva, vonj, okus, konsistenca in estetski videz. "Pod izrazom 'kvarjenje' razumemo vse tiste spremembe, ki lahko napravijo neko živilo neprimerno za prehrano ljudi. Med povzročitelji, ki povzročajo kvarjenje živil, so mikroorganizmi najpomembnejši," je za Siol.net pojasnil Pavel Pollak z NIJZ.

Idealno temperaturo hladilnika je težko vzdrževati

Obstaja nekaj preprostih nasvetov, s katerimi lahko mleko dlje časa ohranite sveže. Foto: STA Med živili, ki se ob nepravilni uporabi hitro pokvarijo, je zagotovo mleko. Z njim je predvsem v poletnem času treba ravnati še posebej previdno, saj je možnost kvarjenja med vročino večja. Eden glavnih razlogov, zakaj se mleko v poletnem času hitreje skisa, je izpostavljenost vročini, ki še dodatno pospeši rast škodljivih bakterij. "Pokvarjeno mleko bo imelo kisel vonj, ker bakterije proizvajajo mlečno kislino. Ko se vonj okrepi, mleko postane neprimerno za uživanje. Rumenkasta barva, skorjice okoli robov in grudice v mleku prav tako kažejo, da je mleko pokvarjeno," pojasnjuje strokovnjak. Med razlogi, zakaj se mleko poleti hitreje pokvari, so tudi pogoste temperaturne spremembe in nepravilno shranjevanje. Če je mleko pravilno shranjeno v hladilniku, je verjetnost, da se pokvari, manjša, a ni nična.

"Poleti je idealno temperaturo hladnega shranjevanja, to je manj kot pet stopinj Celzija, težko vzdrževati. Študije kažejo, da je povprečje temperatur v hladilnikih v domačih okoljih okoli 9,2 stopinje Celzija," pove Pollak in poudari, da se pri višjih temperaturah bakterije razmnožujejo hitreje: "Dlje ko bo mleko izpostavljeno vročini v kuhinji, hitreje se bodo bakterije razmnoževale in hitreje bo prišlo do kvarjenja."

V pomoč pri prepoznavanju, ali je shranjeno mleko še primerno za uživanje ali ga je treba zavreči, je lahko spodnja tabela, ki so jo pripravili na NIJZ.

Kako prepoznati, ali je mleko še zdravo ali že pokvarjeno? Organoleptične lastnosti Zdravo mleko Pokvarjeno mleko Videz enakomerno tekoče, brez grudic v zelenkasti sirotki vidimo večje ali manjše grudice mleka Barva rumenkasto-bela (polno mastno mleko), do bela (posneto mleko) spremenjena, zelenkasta sirotka, belo-rumenkaste grudice mleka Vonj po svežem ali kuhanem mleku nenaraven, spremenjen, žarkav, gniloben Okus sladko-slan spremenjen, neprijeten, grenak, žarkav

Preprosti nasveti za preprečitev kvarjenja mleka

Čeprav se mlečni izdelki poleti pokvarijo hitreje, obstaja nekaj preprostih nasvetov, s katerimi lahko mleko dlje časa ohranite sveže, zmanjšate količino zavrženega in ohranite njegovo hranilno vrednost:

Pred nakupom mleka vedno preverite rok uporabe . Ko ga kupite, ga čimprej odnesite domov in ga hitro postavite v hladilnik. Za maksimalno svežino mleko porabite v treh do štirih dneh po odprtju .

. Ko ga kupite, ga čimprej odnesite domov in ga hitro postavite v hladilnik. Za maksimalno svežino . Vedno ga hranite v hladilniku pri temperaturi do pet stopinj Celzija . "Če to ni izvedljivo, uporabimo sterilizirano (UHT) mleko," svetuje Pollak.

. "Če to ni izvedljivo, uporabimo sterilizirano (UHT) mleko," svetuje Pollak. Iz hladilnika ga vzemite le tik pred uporabo. Ko ga uporabite, ga hitro shranite nazaj. Nikoli ga dalj časa ne puščajte na sobni temperaturi , še posebej ne med vročino, ko se bakterije razmnožujejo hitreje.

, še posebej ne med vročino, ko se bakterije razmnožujejo hitreje. Poskrbite, da je mleko v hladilniku ves čas dobro zaprto , da preprečite vdor bakterij in kontaminacijo vonja druge hrane.

, da preprečite vdor bakterij in kontaminacijo vonja druge hrane. Mleka ne postavljajte v vrata hladilnika , saj bo vsakič, ko se vrata odprejo, izpostavljeno zunanji temperaturi. Namesto tega ga raje pospravite v zadnji del hladilnika ali še bolje v predal, ki ostane zaprt tudi, ko se vrata hladilnika odpirajo. V ta predal ne pospravljajte živil, zaradi katerih bi predal morali redno odpirati.

, saj bo vsakič, ko se vrata odprejo, izpostavljeno zunanji temperaturi. Namesto tega ga raje pospravite v zadnji del hladilnika ali še bolje v predal, ki ostane zaprt tudi, ko se vrata hladilnika odpirajo. V ta predal ne pospravljajte živil, zaradi katerih bi predal morali redno odpirati. Mleku lahko dodate tudi majhen ščepec sode bikarbone. "Alkalne lastnosti sode bikarbone nevtralizirajo kisline, ki jih tvorijo bakterije, zaradi česar mleko postane rahlo alkalno in se mu zviša pH," pojasnjuje Pollak z NIJZ, ki pravi, da ta trik izhaja iz držav v razvoju, "kjer hlajenje ni primerno urejeno".

"Alkalne lastnosti sode bikarbone nevtralizirajo kisline, ki jih tvorijo bakterije, zaradi česar mleko postane rahlo alkalno in se mu zviša pH," pojasnjuje Pollak z NIJZ, ki pravi, da ta trik izhaja iz držav v razvoju, "kjer hlajenje ni primerno urejeno". Če ste kupili več mleka, ki ga verjetno ne boste kmalu porabili, ga lahko shranite tudi v zamrzovalnik . Tam lahko zdrži do šest tednov, ne da bi to vplivalo na njegov okus in hranilno vrednost. Shranite ga v originalni embalaži, ko ga boste želeli odtajati, pa je najbolje, da ga za nekaj časa postavite v hladilnik.

"Mleko, ki se je začelo kvariti, ni nujno nevarno za zdravje. Pogosto ga ne bomo uživali zaradi vonja ali okusa, ki nam morda ni všeč," o kvarjenju mleka pravi strokovnjak in poudarja, da je neka sprememba pri eni vrsti živil lahko nezaželena, pri drugi pa zaželena. "Kislo mleko, ki ga ustvarjajo mlečnokislinski mikroorganizmi, pa nas večina prav rada uživa," še dodaja.

V primeru kislega vonja ali sesirjenja mleko takoj zavrzite. Foto: Shutterstock

