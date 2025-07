Parkiranje pred blokom: Ali sosed lahko "privatizira" skupno parkirišče?

Stanujete v bloku? Če ste odgovorili pritrdilno, vam zagotovo ni tuja jeza zaradi gajbic, s katerimi so si pozimi "lastniki" prisvajali parkirno mesto, ker so z njega odmetali sneg. Zaradi vse toplejših zim brez snega zabojčki sicer izginjajo, še vedno pa se med stanovalci ponekod odvijajo prave vojne zaradi parkiranja. Ali si sme vaš sosed prilastiti parkirno mesto samo zato, ker je tam vajen puščati svoj avto?

Okolice blokov, zlasti starejših, nimajo dovolj parkirnih mest za vse. Drugače je v novejših naseljih, kjer je oštevilčeno parkirno mesto pogosto del stanovanja, ima parcelno številko in je kot tako tudi vpisano v zemljiško knjigo.

Tam pa, kjer je gneča in parkirna mesta ne sodijo med skupne dele večstanovanjske stavbe, so spori pogosti. Stanovalci si jemljejo pravico do parkiranja preprosto zato, ker to počnejo že 20 let. Ali je to dovoljeno?

Kaj o parkiriščih pravi zakon?

V skladu s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) gre za skupni del oziroma skupni prostor določene stavbe in je kot tak tudi naveden v zemljiški knjigi. Na njem lahko uveljavljajo solastninsko pravico in svoja vozila parkirajo vsi etažni lastniki stavbe, ki jim parkirišče pripada, in sicer v sorazmerju z velikostjo svoje etažne enote oziroma stanovanja, gledano na celotno stavbo.

Stanovanjski zakon izrecno določa, da so skupni deli oziroma prostori določene stavbe solastnina vseh etažnih lastnikov, pri čemer skupne dele večstanovanjske stavbe uporabljajo etažni lastniki v skladu z njihovo naravo in namenom ter na način, ki ne omejuje drugih etažnih lastnikov.

To pomeni, da brez dovoljenja vseh etažnih lastnikov ni dovoljeno posegati v skupno lastnino, na primer postavljati parkirnih zapor, graditi nadstreškov ali kako drugače "rezervirati" prostora zase ali za koga drugega.

V primeru kršitev – marsikje so si stanovalci skozi leta "bratsko" razdelili parkirna mesta – je možno vložiti tožbo na prepoved motenja lastninske oziroma solastninske pravice. Sodišče na podlagi tožbe kršiteljem prepove motenje drugih oseb v izvrševanju njihove lastninske oziroma solastninske pravice.

V primeru "maščevalnih" ukrepov sosedov, kot so praske na avtu, polomljeni brisalci in stranska ogledala ali kaj podobnega iz nabora ljudske domišljije, je dobro poklicati policijo, saj je policijski zapisnik lahko dragocen dokaz v civilnem postopku.