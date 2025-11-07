SBC - Klub slovenskih podjetnikov je na 4. Festivalu podjetništva na Brdu pri Kranju predstavil program Uspešna Slovenija s ciljem, da bi v državi vsak lahko uresničil svoje potenciale. "Nočemo, da nam kdo kaj podarja, hočemo samo urejene pogoje, stabilnost, predvidljivost in malce spoštovanja. Želimo, da politika in država razumeta, da brez podjetništva ni delovnih mest, ni napredka in ne bo prihodnosti," je v svojem nagovoru poudaril predsednik SBC Joc Pečečnik.

Kot je povedal predsednik SBC Joc Pečečnik, ga ob dogajanju v državi že nekaj časa spremlja bolečina, da so se sanje o ustvarjanju izgubile, ker okolje podjetnike vse bolj omejuje in potiska v okvire, ki so zanje bistveno pretesni. Opozoril je, da se marsikateri podjetnik danes počuti ujetega med birokracijo, oderuškimi davki, pomanjkanjem kadrov in škodljivimi politikami.

Ko posluša kolege v klubu, opaža, da so razočarani in naveličani, in sicer zaradi občutka, da so zaradi svojega uspeha vedno znova na udaru. "Imamo družbo, v kateri je uspeh sumljiv in skoraj nezaželen," je opozoril in dodal, da počasi izgubljajo iskrico in vero, da je ustvarjanje nekaj čudovitega. Tako tudi mladi ne sanjajo več, da bi ustvarjali, temveč da bi odšli drugam, kjer so pogoji boljši in je njihov trud cenjen. Foto: STA

Povedal je, da glede stanja v družbi sploh niso več le nezadovoljni, temveč zelo žalostni, da se ustvarja tak odnos do podjetništva in da se politika za podjetnike več sploh ne zmeni. Razočaran je tudi, da ni bil upoštevan predlog za sodelovanje zaposlenih pri dobičku.

Pečečnik: Z obveznimi božičnicami nimamo težav

Glede obvezne božičnice pa je Pečečnik povedal, da v klubu SBC, v katerem so zbrani najboljših podjetniki, s tem nimajo težav, saj večina njihovih članov že leta izplačuje božičnice. "Smo pa veseli, da bodo od zdaj naprej neobdavčene," je dodal.

Program Uspešna Slovenija

Da bi se v državo vrnilo spoštovanje do ustvarjalnosti, so v SBC v zadnjem letu in pol pripravljali program Uspešna Slovenija, ki ga je danes predstavil podpredsednik SBC Marko Bitenc. Kot je povedal, je cilj programa, da Slovenija postane država, kjer bo lahko vsak uresničil vse svoje potenciale in v kateri bo poskrbljeno tudi za ranljive.

Foto: STA Bitenc je opozoril, da polarizacija naroda, ki smo ji priča v zadnjih letih, ne bo omogočila preživetja v hudem konkurenčnem boju, ki se dogaja. Izpostavil je, da ljudstvo nima zaupanja v državo, ki si ga je treba zaslužiti. "Mi pa gledamo naše demokratično izvoljene voditelje, kako se, na prepogosto nedostojen način, obmetavajo, namesto da bi iskali konsenz v narodu in krepili našo odpornost za prihajajoče obdobje," je poudaril.

Cilj programa Uspešna Slovenija, ki bo javno dostopen vsem, je, kot je povedal Bitenc, da bi družbo pripeljali v javnofinančno okolje, ki bi omogočalo davčno razbremenitev, in da bi država predala izvajanje določenih pomembnih dejavnosti tudi v podjetniške roke. Gre za podsisteme, kot so zdravstvo, izobraževanje, energetika in okolje.

Akrapovič: Upamo, da nas Hrvaška ne bo prehitela z jedrsko elektrarno

Podpredsednik SBC Igor Akrapovič je izpostavil področje energetike in spomnil, da so že pred več kot dvema letoma iskali možnosti glede sodelovanja z državo pri gradnji nove jedrske elektrarne. "Nekako smo na koncu ugotovili, da politične volje ni," je povedal Akrapovič, ki zdaj upa, da bo Slovenija z jedrsko elektrarno vendarle pohitela in da ne bo tudi v tem pogledu zaostala za Hrvaško.

Pirc Musar: Informacije bom prenesla tistim, ki bi morali poslušati, pa prevečkrat ne

Današnjega dogodka SBC se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je povedala, da bo informacije s srečanja prenesla tudi "tistim, ki bi morali poslušati, pa prevečkrat ne". Podjetnike je pozvala, naj vztrajajo na svoji poti. "Premalokrat vam država reče hvala," jim je povedala in se jim kot predsednica zahvalila za njihovo delo in družbeno odgovornost. "Ne vem, če se država zaveda, kako veliko delate na področjih, kjer država ne zna, ne zmore ali noče," je poudarila.

Na panelu z naslovom Uspešna Slovenija – priložnost da uresničimo naše sanje! je sodelovala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Foto: STA

Na okrogli mizi je spregovoril tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, ki je podal nekaj svojih idej za izboljšanje stanja. Izpostavil je uvedbo razvojne kapice, možnosti neomejenega dela upokojencev in obveznega služenja družbi ter prepoved anonimnosti na družbenih omrežjih in uporabe družbenih omrežij mlajšim od 16 let.