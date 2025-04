Dobrih 1.500 kvadratnih metrov velik industrijski kompleks, ki predstavlja glavni del stečajnega premoženja, je Dubrovski pred tem poskušal prodati že dvakrat, najprej za izklicno ceno slabih 530 tisoč evrov, drugič pa za 395.200 evrov, a zanimanja ni bilo.

V tretjem poskusu je izhodiščna cena znašala 294.400 evrov, do roka, ki se je iztekel 10. aprila, pa sta bili vplačani dve varščini. Stečajni upravitelj je pojasnil, da drugi interesent na koncu ponudbe ni oddal. Kompleks je bil tako za 326 tisoč evrov prodan Madžarom.

Kot poroča portal Sobotainfo, je Balind srednje veliko podjetje, ustanovljeno leta 1987. Proizvaja zelo natančne dele za vrsto industrij, nudi pa tudi storitve pri načrtovanju tehnologije, obdelave, rezanja, sestavljanja in konstrukcije. Izdelke prodajajo v avtomobilski in železniški industriji, strojništvu, letalstvu, gradbeni industriji in industrijski avtomatizaciji. Podjetje ima več proizvodnih obratov, zaposluje pa okoli 50 ljudi.

Pečečniku ni uspelo zagotoviti kadra

Moda Mi & Lan je v stečaju pristala januarja lani, potem ko podjetniku Jocu Pečečniku, ki je družbi predhodno zagotovil skoraj dva milijona evrov za kritje obveznosti za nazaj in tekoče plače, ni uspelo zagotoviti kadra za izvedbo posla s kupcem v ZDA, ki bi po njegovi oceni z lahkoto držal podjetje nad vodo. V dveh letih bi bila namreč upokojena več kot polovica, v štirih letih pa tri četrtine od tedanjih zaposlenih, dodatnega kadra pa mu ni uspelo najti ne v Sloveniji ne na Hrvaškem oziroma Madžarskem.

"Čeprav je tekstilno podjetje Moda Mi & Lan danes v bistveno boljšem stanju kot pred našim prevzemom, se nekdanji lastnik za ponoven odkup podjetja ni odločil. Podjetje gre v stečaj," je lani januarja na novinarski konferenci sporočil lastnik podjetja Joc Pečečnik. "Zgodba je za nas končana, čeprav smo v podjetje vložili dva milijona evrov. Podjetje žal nima pogojev in perspektive za obstoj," je dodal.

Elektrončkovih terjatev stečajni upravitelj ni upošteval

Dubrovski je v stečajnem postopku priznal za okoli 1,58 milijona evrov terjatev. Od tega je večina prednostnih terjatev nekaj več kot stotih delavcev zaradi neizplačanih plač, odpravnin in neizkoriščenega dopusta.

Stečajni upravitelj je prerekal za 2,8 milijona evrov prijavljenih terjatev, od tega tudi terjatev Pečečnikovega podjetja Elektronček. Gre za več kratkoročnih posojil, ki jih je ta namenil družbi v težkem položaju. Upravitelj je navedel, da bi moral upnik kot dober gospodar družbi zagotoviti lastni kapital ali pa bi moral dana posojila pred prevzemom lastništva ob njihovi zapadlosti v času lastništva spremeniti v lastni kapital.