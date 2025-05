Skupna ocenjena vrednost vseh milijarderjev med zvezdniki se je v letu 2025 povečala še za sedem milijard evrov, z nekaj več kot 27 milijard v letu 2024 na več kot 34 milijard evrov. Spodaj je seznam vseh znanih osebnosti (skupno 18), ki so uvrščene na lestvico milijarderjev, med njimi so režiserji, glasbeniki, športniki, podjetniki ter televizijske in medijske osebnosti.

Revija Forbes je izdala seznam vseh znanih osebnosti, katerih ocenjena neto vrednost je v letu 2025 dosegla vsaj milijardo dolarjev (0,88 milijarde evra). Med takimi osebnostmi je veliko znanih obrazov.

V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate, kdo je pristal med prvimi desetimi zvezdniškimi milijarderji, ki jih je Forbes uvrstil med najbogatejše znane osebnosti:

Prav vseh prvih deset zvezdnikov milijarderjev – z izjemo sedmouvrščenega Novozelandčana Petra Jacksona – prihaja iz ZDA.

Kdo je še zvezdniški milijarder, a ne spada med prvih deset?

Kdo so še svetovni zvezdniki, ki se se še znašli na lestvici milijarderjev, a niso med prvimi desetimi? Med njimi si enajsto mesto z ocenjenim neto premoženjem v višini 1,24 milijarde evrov delijo kar tri osebnosti: igralec in filmski ustvarjalec Tyler Perry, nekdanji profesionalni golfist in zmagovalec 15 večjih profesionalnih prvenstev v golfu Tiger Woods ter pop zvezdnica Rihanna.

Soigralec Luke Dončića LeBron James, je letos zasedel štirinajsto mesto z neto ocenjeno vrednostjo premoženja v višini 1,15 milijarde evrov. Foto: Guliverimage

Štirinajsto mesto na lestvici zvezdniških milijarderjev zaseda soigralec Luke Dončića

Na štirinajstem mestu omenjeni trojici z 1,15 milijarde evrov (1,3 milijarde dolarjev) sledi 40-letni košarkarski zvezdnik LeBron James, ki velja za enega najboljših košarkarjev vseh časov. Od februarja je pri Lakersih tudi soigralec slovenskega asa Luke Dončića, v svoji karieri pa je v 22 odigranih sezonah lige NBA osvojil štiri naslove prvaka ter se veselil tudi naziva svetovnega in olimpijskega prvaka z ameriško reprezentanco.

Še vedno aktivni 75-letni rocker Bruce Springsteen je zasedel petnajsto mesto. Foto: Guliverimage

Na petnajstem mestu zvezdnikov milijarderjev z 1,06 milijarde evrov (1,2 milijarde dolarjev) sledita ameriški rock zvezdnik Bruce Springsteen ter filmski in televizijski producent Dick Wolf. Na lestvici milijarderjev, katerih neto premoženje v dolarski valuti dosega vsaj milijardo dolarjev, sta z 1,1 milijarde dolarjev (0,97 milijarde evrov) ocenjena bodibilder, filmski igralec in nekdanji guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger in ameriški stand-up komik, igralec, pisatelj in producent Jerry Seinfeld.

Oglejte si še: