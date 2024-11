To so najbogatejši Slovenci. Najbogatejši do zdaj.

Stoterica najbogatejših Slovencev poseduje za 14 odstotkov oziroma nekaj več kot 1,2 milijarde evrov in je tako z 9,97 milijarde evrov najpremožnejša doslej, ugotavljajo pri reviji Finance Manager. Na vrhu lestvice sta Iza Sia Login in Samo Login, sledi Jure Knez. Na lestvici so tudi štirje športniki, in sicer Luka Dončić, Goran Dragić, Jan Oblak in Anže Kopitar.

Lestvica tudi letos ponuja nekaj zanimivih zgodb, še posebej novincev, ki jim je uspelo preseči prag – ta je s 43,1 milijona evrov za kar osem milijonov višji kot lani. Na Financah Manager so našteli približno 200 posameznikov z ocenjenim premoženjem, večjim od 20 milijonov evrov.

Ob upoštevanju rasti stroškov v poslovnem okolju in ohlajanja v nekaterih panogah, predvsem avtomobilski, so številna podjetja s svojo sposobnostjo vzdrževanja visoko nadpovprečnih dobičkovnih marž pozitivno presenetila, ugotavljajo in dodajajo, da se podjetja najpremožnejših po večini ponašajo s trdnimi bilancami in se zdijo na gospodarske izzive dobro pripravljena.

Zakaj Lah ni več prvi?

Zaradi manj dobičkonosnega poslovanja Steklarne Hrastnik so oceno lanskemu prvouvrščenemu Igorju Lahu znižali za 15 odstotkov na 326 milijonov evrov. Prvo mesto si tako spet delita Iza Sia Login in Samo Login. "Kupnino od prodaje Outfita7 smo tokrat prilagodili za 20-odstotno inflacijo. Ob več kot 30-odstotni rasti nepremičnin v triletnem obdobju in več kot 50-odstotni donosnosti delnic na ljubljanski borzi namreč težko vztrajamo pri tem, da najuspešnejši slovenski podjetniki ne zmorejo (vsaj) ohranjati kupne moči svojih milijonov. Če bi v minulih letih vedeli za takšen razplet inflacijske zgodbe ‒ predvsem, da bo v zadnji etapi vodila v tako veliko rast vrednosti naložb ‒, bi že prej zvišali vrednost ocenjenega premoženja. A si tega nismo upali, tudi zato, ker smo bili pod vtisom poka obvezniškega balona in s tem povezanih nevšečnosti pri plemenitenju (oziroma ohranjanju vrednosti) premoženja," so zapisali.

Juretu Knezu je letos uspel največji naskok. Foto: STA

Knez prvič med prvo peterico

Največji skok je uspel Juretu Knezu, soustanovitelju trboveljskega Dewesofta, razvijalca programske opreme za merilno tehnologijo in zbiranje podatkov. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2000 in od takrat vsako leto niza večje prihodke. Lani je skupina ustvarila 103,5 milijona evrov prihodkov ob 36-odstotni EBIT dobičkovni marži. "Ob tem smo oceno vrednosti premoženja povišali za 117 milijonov, na 360 milijonov evrov, kar je desetkratnik ocene pred petimi leti," so zapisali na Financah Manager.

Kdo se je vrnil in kdo je nov

Med stoterico najpremožnejših so letos štirje novinci in osem povratnikov, navajajo. Najvišje je med novinci uvrščen nekdanji finančnik Primož Artač, ustanovitelj razmeroma mladega podjetja Tosla, ki deluje komaj desetletje. Artač je zaznal nišo v proizvodnji sirupov, se lotil sadnih mešanic, nazadnje pa vstopil na trg tekočega kolagena. Njegovo podjetje zaposluje 35 ljudi, ob 19,6 milijona evrov prihodkov pa je lani ustvarilo kar 7,5 milijona evrov čistega dobička. Podjetje sicer v večini sodeluje z ameriškimi naročniki.

Luka Dončić je presegel magično mejo sto milijonov evrov. Foto: Guliverimage

Tudi letos na lestvici štirje športniki

Največji skok med športniki je uspel Luki Dončiću, ki je ob ocenjeni rasti premoženja za 31 milijonov evrov, na 105 milijonov evrov, prekoračil je mejo stotih milijonov in na 22. mestu postavil nov mejnik za športnike na lestvici, so zapisali na Financah Managerju. Upokojeni košarkar Goran Dragić na lestvici zaseda 44. mesto, njegovo premoženje je ocenjeno na 69,4 milijona evrov. Jan Oblak je na 85. mestu, njegovo premoženje je ocenjeno na 47,6 milijona evrov, Anže Kopitar pa zaseda 93. mesto s 45,3 milijona evri.

Pri športnikih sicer kot merilo premoženja jemljejo bruto plače, znižane za davke in ocenjene stroške, ne upoštevajo pa morebitnih donosov, ustvarjenih z upravljanjem prihrankov.