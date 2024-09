Eden najbogatejših Slovencev objavil nenavaden oglas za službo

Podjetje Iskra išče več zaposlenih za delo praktično na vseh področjih svojega delovanja. Direktor Klemen Šešok je v zaposlitvenem oglasu med drugim zapisal, da pretiranemu delu od doma niso naklonjeni, saj ta povzroča depresijo in slabo počutje. Pravico do odklopa krivi za to, da ljudje več časa preživijo na telefonih ali na kavču, kar jih na dolgi rok še bolj izčrpa in spravlja v depresijo. Poudarja, da je treba v službi zdržati tudi takrat, ko gre kaj narobe ali ko stvari niso idealne, in da je povsem normalno, da se kdaj podaljša tudi delovni čas.

Solastnik in izvršni direktor podjetja Iskra Klemen Šešok je na družbenem poslovnem omrežju LinkedIn nedavno objavil nekoliko drugačno ponudbo za delo v njihovem podjetju, kot smo jih vajeni od drugih delodajalcev. Zapisal je, da delavce potrebujejo praktično na vseh področjih: v prodaji, v nabavi, v tehnologiji, v proizvodnji, v razvoju ...

Gre za največje družinsko podjetje v Sloveniji, ki deluje na industrijskem področju, ladjedelništvu, energetiki, e-mobilnosti in nepremičninskem sektorju. Celotna skupina v več državah zaposluje okoli 1.600 ljudi.

Eden najbogatejših Slovencev, njegova družina Šešok se je na aktualni Managerjevi lestvici najbogatejših z 270 milijoni evrov ocenjenega premoženja uvrstila na peto mesto, je v uvodu povzel besede slovenskega ekonomista Jožeta P. Damijana, ki opozarja, da smo v Evropi gospodarsko mrtvi, brez kakršnekoli vizije ali celo načrta, da bi vstali od mrtvih.

Iščejo ljudi, ki razmišljajo drugače od socialistične utopije

Kljub temu se Klemen Šešok pohvali, da gre njihovemu podjetju letos izjemno dobro in točno vedo, kaj morajo narediti, da bodo še boljši. "A zato potrebujemo ljudi – ne kogarkoli, ampak takšne, ki razmišljajo drugače od trenutne socialistične utopije, ki ne preveva samo Slovenije, ampak kar celo Evropo," je zapisal.

Zato iščejo posameznike, ki razumejo:

- da skrajševanje delovnega časa pomeni izgubo produktivnosti,

- da pretirano delo od doma – čeprav priljubljeno – po relevantnih študijah povečuje osamljenost, depresijo in slabo počutje,

- da smo ljudje narejeni zato, da nekaj ustvarjamo. Pravica do odklopa, ki se nam obeta, pa pogosto vodi v to, da ljudje več časa preživijo na telefonih ali na kavču, kar jih na dolgi rok še bolj izčrpa in spravlja v depresijo,

- da uspeh zahteva dodatni napor in da bližnjice do uspeha ni. Še posebej zdaj, ko se Evropa vrti v smer, kjer vsi mislijo, da je nedelo poslovni model, ki ustvarja blaginjo za vse,

- da je treba delo opraviti zato, da ustvarjamo dodano vrednost, nova delovna mesta, da vlagamo v razvoj, nove tehnologije, nove izdelke in nove trge,

- da služb ne menjamo kot spodnje perilo – treba je zdržati tudi takrat, ko gre kaj narobe ali ko stvari niso idealne,

- da ločimo med prizadevanjem in dejansko izvedbo – v poslu ni dovolj sodelovati, treba je izpeljati, prodati in za to prejeti plačilo,

- da je zdrav duh v zdravem telesu pomemben in da se včasih pride s kolesom tudi iz Ljubljane v Kranj ali še kam dlje. Da je povsem normalno, da se kdaj podaljša delovni čas, da se hitro usedeš na letalo in greš do partnerja.

Šešok takšnim posameznikom, ki bodo izpolnili njegova pričakovanja, obljublja plačilo, ki je višje od standarda. Na koncu oglasa se je opravičil vsem, ki se ne strinjajo z njegovimi zahtevami. "Vsak po svoje. Jaz bom za svoje podjetje naredil vse, da bo spet največje podjetje v regiji. In zato potrebujem posameznike, ki so pripravljeni iti dodatno miljo," je še zapisal v oglasu.

Njegova objava se je hitro razširila po družbenih omrežjih, kjer pa je med uporabniki povzročila pravi vihar. Sprašujejo se, kaj podjetje nudi v zameno za tako odlično delovno silo, saj višina plače običajno ne odtehta vseh zahtev. Ni jim tudi jasno, kam so jim pobegnili delavci, če pa obljubljajo tako stimulativno delovno okolje in nadstandardno plačo. Opozarjajo, da več dela še ne pomeni večje produktivnosti. Očitajo mu tudi, da na koncu njegovih obljub stojijo pričakovanja, da bodo drugi žrtvovali sebe zato, da bi šlo njemu bolje. Številni pa so mu zaželeli zgolj veliko sreče pri iskanju takšnega kadra.