Legendarni hrvaški vezist Luka Modrić po koncu ere pri madridskem Realu obrača novo karierno poglavje. V prihodnje bo igral v italijanskem nogometnem prvenstvu, za AC Milan, ki ga je v ponedeljek uradno predstavil.

Total madness in Milan at the presentation of legend Luka Modrić 🔥🔥🔥#lukamodric #milan #acmilan pic.twitter.com/4K2YypmK4Q — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 4, 2025

39-letnik je v Milanu doživel topel sprejem, pristaši Rossonerov so pred klubsko trgovino množično čakali na nekaj trenutkov s Hrvatom, ki je srečneže razveselili z dragocenim spominom, dresom s svojo štirinajstico, podpisi in fotografijami.

Luka in Milan... he's so loved ❤️🖤 pic.twitter.com/Cs2dmEyjU8 — Ele 💔 (@EleModric) August 4, 2025

"Lahko bi izbral tekmovanje, ki ni tako zahtevno, a to ni moj značaj"

"Vedno govorim, da rad igram nogomet in v njem uživam vsak dan. Še vedno zelo rad igram. Lahko bi izbral lažjo pot, drugo ligo, kjer tekmovanje ni tako zahtevno, a to ni moj značaj. Vedno izberem težjo pot in zato sem želel priti v Milan. Pričakovanja so tukaj visoka, tekmovalnost je velika. To je velika liga, zato sem tukaj," je na uradni predstavitvi dejal Modrić.

Množica navijačev, ki je čakala, da vsaj za trenutek vidi 39-letnega Hrvata. Foto: Reuters

Milan je bil v Italiji vedno njegov najljubši

"Tri tedne sem si vzel prosto. Počival sem, a sem tudi treniral, da bi bil v najboljši možni fizični formi. Gledal sem tekmi proti Arsenalu in Liverpoolu ter videl veliko pozitivnih stvari. Upam, da bo ekipa še naprej rasla," je Modrić povedal na novinarski konferenci množici novinarjev in dodal, da kljub letom še vedno čuti veliko strasti, ko beseda nanese na nogomet.

"Odraščal sem ob gledanju italijanskega nogometa, AC Milan pa je bil moja najljubša ekipa v Italiji, tam so imeli ogromno navijačev. Milan tudi zato, ker je moj idol Boban igral v Milanu ... in vedno sem imel posebno naklonjenost do Rossonerjev," je z izbranimi besedami govoril o svojem novem delodajalcu, nekdanjemu športnemu direktorju Milana in svojemu vzorniku Zvonimirju Bobanu.

"Nimam se za posebnega, sem le navaden fant, ki rad igra nogomet." Foto: Reuters

"Nimam se za posebnega, sem le navaden fant, ki rad igra nogomet"

Modrić, ki bo danes opravil prvi trening z novimi soigralci pod vodstvom Massimiliana Allegrija, upa, da bo s svojimi izkušnjami in delovno etiko pomagal Milanu do boljših časov.

"Lahko prispevam s svojimi izkušnjami. Trdo bom delal, dal bom vse od sebe in poskušal narediti isto, kar sem že počel drugje. Vem, da se od mene pričakuje veliko, a sem pripravljen na to. Resnično se veselim tega izziva in upam, da ga bom izpolnil. Kaj drugega lahko ponudim poleg svoje strasti? Svojo ponižnost, svojo delovno etiko, svojo preprostost. Nimam se za posebnega, sem le navaden fant, ki rad igra nogomet in ima srečo, da lahko igra za tako velik klub, kot je AC Milan. Veselim se začetka te pustolovščine. Zelo sem navdušen in upam, da se bo izteklo tako, kot si želim."